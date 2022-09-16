CHP'li Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun katıldığı mazot dağıtım töreninde traktöre mazot verilemedi

ÇİFTÇİYE BEDAVA ELEKTRİK YALANINI ISRARLA SÜRDÜRÜYOR

Yerel seçimler öncesinde 'her çiftçiye bedava traktör' vaadiyle insanları açıkça kandıran Kılıçdaroğlu çiftçilere bedava elektrik vaadi vermeye devam ederek, "Evet oraya (Şanlıurfa) yapacağız, söz verdim. 2,5 milyon dekar taşlık arazi var. Taşlık araziye güneş enerji panellerini koyacaksınız, oradan elektrik elde edeceksiniz. Üstelik çiftçiye bedava vereceğiz, artan elektriği de çiftçi satacak, oradan ayrıca gelir elde edecek. Bunu önce Doğu ve Güney Anadolu'da 6 ilde, sonra Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız." dedi.