CHP'li Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun katıldığı mazot dağıtım töreninde traktöre mazot verilemedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silivri'de katıldığı çiftçilere yönelik mazot dağıtım töreninde sembolik olarak alanda tutulan traktöre mazot verilemedi.
Kılıçdaroğlu, Silivri Değirmenköy Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca (İBB) organize edilen mazot ve buğday dağıtım törenine katıldı.
ÇİFTÇİYE BEDAVA ELEKTRİK YALANINI ISRARLA SÜRDÜRÜYOR
Yerel seçimler öncesinde 'her çiftçiye bedava traktör' vaadiyle insanları açıkça kandıran Kılıçdaroğlu çiftçilere bedava elektrik vaadi vermeye devam ederek, "Evet oraya (Şanlıurfa) yapacağız, söz verdim. 2,5 milyon dekar taşlık arazi var. Taşlık araziye güneş enerji panellerini koyacaksınız, oradan elektrik elde edeceksiniz. Üstelik çiftçiye bedava vereceğiz, artan elektriği de çiftçi satacak, oradan ayrıca gelir elde edecek. Bunu önce Doğu ve Güney Anadolu'da 6 ilde, sonra Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız." dedi.
TÖREN ALANINDAKİ TRAKTÖRE MAZOT AKTARILAMADI
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, daha sonra tören alanında sembolik mazot dağıtımı için hazır bekletilen traktörün yanına geçti.