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    • 16.09.2022 20:22
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    • 16.09.2022 20:22
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    CHP'li Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun katıldığı mazot dağıtım töreninde traktöre mazot verilemedi

    Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silivri'de katıldığı çiftçilere yönelik mazot dağıtım töreninde sembolik olarak alanda tutulan traktöre mazot verilemedi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, mazot dağıtımında yaşanan sorunun ardından buğday dağıtımına da katılmadı. Kılıçdaroğlu, vatandaşları selamlayarak alandan ayrıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mazot dağıtım töreninde mazot veremediler!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silivri'de katıldığı çiftçilere yönelik mazot dağıtım töreninde sembolik olarak alanda tutulan traktöre mazot verilemedi.

    Kılıçdaroğlu, Silivri Değirmenköy Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca (İBB) organize edilen mazot ve buğday dağıtım törenine katıldı.

    ÇİFTÇİYE BEDAVA ELEKTRİK YALANINI ISRARLA SÜRDÜRÜYOR
    Yerel seçimler öncesinde 'her çiftçiye bedava traktör' vaadiyle insanları açıkça kandıran Kılıçdaroğlu çiftçilere bedava elektrik vaadi vermeye devam ederek, "Evet oraya (Şanlıurfa) yapacağız, söz verdim. 2,5 milyon dekar taşlık arazi var. Taşlık araziye güneş enerji panellerini koyacaksınız, oradan elektrik elde edeceksiniz. Üstelik çiftçiye bedava vereceğiz, artan elektriği de çiftçi satacak, oradan ayrıca gelir elde edecek. Bunu önce Doğu ve Güney Anadolu'da 6 ilde, sonra Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız." dedi.

    TÖREN ALANINDAKİ TRAKTÖRE MAZOT AKTARILAMADI
    Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, daha sonra tören alanında sembolik mazot dağıtımı için hazır bekletilen traktörün yanına geçti.

        TRAKTÖRE MAZOT VERİLEMEDİ
        İBB tankerince mazot aktarımı yapacak sistemin teknik arıza dolayısıyla çalışmaması nedeniyle traktöre mazot verilemedi. Mazot pompasının deposuna takıldığı traktörün yanında bir süre bekleyen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, sorunun çözülememesi dolayısıyla mazot dağıtımını yapamadı.


        Sorun devam ederken İBB personeli arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Depoya takılı pompa belediye personelince kaldırıldı.

        Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, mazot dağıtımında yaşanan sorunun ardından buğday dağıtımına da katılmadı. Kılıçdaroğlu, vatandaşları selamlayarak alandan ayrıldı.

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