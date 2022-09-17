2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı bugün! ÖSYM'den 'saat' uyarısı





ÖSYM'DEN ADAYLARA SAAT UYARISI

"Sınava Giriş Belgesi" ile fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaportu yanında olmayanlar sınava giremeyecek. En az 15 dakika öncesinde sınav binalarına giriş yapılması da zorunlu.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adayların sınav binalarına son giriş saati 10.00 olacak.

Eğitim Bilimleri oturumunda ise en geç saat 14.30'da sınav binalarına giriş yapılması gerekecek.