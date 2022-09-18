6'lı masada İYİ parti ve CHP arasında bu kez de anket savaşları! Masa dağılıyor!

HER HAFTA YENİ KAVGA

6 muhalefet lideri 6'lı masada bir araya gelerek parlamenter sisteme dönüş için mutabakata varsa da hemen hemen her hafta birbirine benzemez bu 6 parti arasında yeni bir kavga ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta CHP'den yükselen 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sesleri üzerinden birbirlerine giren muhalefet paydaşlarının en önemli kavgası ise seçim öncesi aday olacak isim.