6'lı masada İYİ parti ve CHP arasında bu kez de anket savaşları! Masa dağılıyor!

Türkiye bir yıldan az bir süre kala haziran 2023 seçimine odaklandı.
Cumhur İttifakı'nda aday tartışmasız şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken muhalefette belirsizlik sürüyor.
HER HAFTA YENİ KAVGA
6 muhalefet lideri 6'lı masada bir araya gelerek parlamenter sisteme dönüş için mutabakata varsa da hemen hemen her hafta birbirine benzemez bu 6 parti arasında yeni bir kavga ortaya çıkıyor.
Geçtiğimiz hafta CHP'den yükselen 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sesleri üzerinden birbirlerine giren muhalefet paydaşlarının en önemli kavgası ise seçim öncesi aday olacak isim.
ANKET ÇEKİŞMESİ KIZIŞIYOR
Aday tartışmaları sürerken parlamenter sistem vaadi ile bir araya gelen partiler Meclis'teki temsil gücü içinde kıyasıya yarışıyor.
Özellikle partilerin yaptırdıkları ve kamuoyunda farklı şirketlerin anketlerinde bu çekişme gözle görülür şekilde artıyor.