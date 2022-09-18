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    • Güncel
    • 18.09.2022 20:09
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    • 18.09.2022 20:18
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    6'lı masada İYİ parti ve CHP arasında bu kez de anket savaşları! Masa dağılıyor!

    6’lı masadaki iç savaş dur durak bilmiyor. HDP’ye bakanlık ile başlayan tartışmaların “Ya Kılıçdaroğlu aday olur ya da masa dağılır” sözleriyle devamı gelmişti. Gelen son dakika haberi ise 6’lı masanın ince bir çizgide yürüdüğünü gözler önüne serdi. Masanın iki büyük ortağı olan CHP ve İYİ Parti’de bu kez de anket savaşları başladı. İşte detaylar...

    İYİ parti ve CHP arasında bu kez de anket savaşları!

    Türkiye bir yıldan az bir süre kala haziran 2023 seçimine odaklandı.

    Cumhur İttifakı'nda aday tartışmasız şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken muhalefette belirsizlik sürüyor.

    HER HAFTA YENİ KAVGA

    6 muhalefet lideri 6'lı masada bir araya gelerek parlamenter sisteme dönüş için mutabakata varsa da hemen hemen her hafta birbirine benzemez bu 6 parti arasında yeni bir kavga ortaya çıkıyor.

    Geçtiğimiz hafta CHP'den yükselen 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sesleri üzerinden birbirlerine giren muhalefet paydaşlarının en önemli kavgası ise seçim öncesi aday olacak isim.

    ANKET ÇEKİŞMESİ KIZIŞIYOR

    Aday tartışmaları sürerken parlamenter sistem vaadi ile bir araya gelen partiler Meclis'teki temsil gücü içinde kıyasıya yarışıyor.

    Özellikle partilerin yaptırdıkları ve kamuoyunda farklı şirketlerin anketlerinde bu çekişme gözle görülür şekilde artıyor.

        CHP'NİN YÜZDE 30 İDDASI İYİ PARTİ'Yİ YALANLIYOR

        Duvar'da yer alan habere göre, CHP farklı farklı araştırma şirketlerinin yaptıkları ve kendi yaptırdıkları anketleri de değerlendirerek ortalama alıyor, analizler yapıyor.

        CHP'nin elindeki anketlere göre AK Parti ile CHP parlamento seçimlerinde yüzde 30-31'lik oranla başa baş durumda.

        CHP'nin bu çalışmalarının sonuçlarına göre ise İyi Parti'ye atfedilen yüzde 20'lik oy oranını yalanlıyor.

        'CHP'DEN ÇOK OY ALACAK' DEĞERLENDİRMESİ

        İyi Parti'ye yakın anket şirketlerinde ise partinin CHP'den fazla oy alabileceği vurgulanırken CHP'den İyi Parti'ye yoğun geçişler yaşandığı belirtiliyor.

        Bu kapsamda iki parti de kamuoyunda birbirlerine karşı oy oranlarını yüksek göstererek psikolojik üstünlük elde etme amacı güdüyor.
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        Haberler Güncel 6'lı masada İYİ parti ve CHP arasında bu kez de anket savaşları! Masa dağılıyor!
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