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    • 16.09.2022 16:09
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    • 16.09.2022 16:49
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    CHP'den 'Kemal Kılıçdaroğlu' dayatması! Bülent Kuşoğlu öne sürdü Faik Öztrak ortaklarını susturuyor...

    Muhalefet partilerinin etrafında toplandığı yuvarlak masada adaylık bilmecesi devam ederken CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu dayatmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" açıklaması yaparken bir diğer yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak 6'lı masaya "aday açıklanmasın" yasağı getirdi. Yaşananlar "Kemal Kılıçdaroğlu sağ kolu ile masaya ismini sürerken sol kolu ile başka ismin söylenmemesi için masayı susturuyor" yorumlarına sebep oldu.

    takvim.com.tr
    Sağlı sollu girdi!

    Cumhuriyet Halk Partisi yuvarlak masaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını dayatmaya devam ediyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptıkları toplantılar sonunda henüz aday açıklayamazken entrikalar ise sürüyor.

    İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İSTEMİYOR
    Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan Yardımcıları üzerinden adını öne sörüp "Masa kabul ederse aday olmaya hazırım" derken masanın diğer büyük ortağı İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor.

    İYİ Parti son dönemde Mansur Yavaş'ı parlatırken Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iki ismi yeniden ön plana çıkardı.

    MASAYA DAYATMA: "KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZSA MASA DAĞILIR"
    Masanın gölge ortağı HDP'den veto yiyen Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'na karşıbu hamleleri yaparken CHP'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

    Adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir. En büyük partinin isteği olmazsa bozulur" diyerek ittifakın diğer üyelerine gözdağı verdi.

    Hürriyetten Hande Fırat'a konuşan Kuşoğlu şunları söyledi:

    "Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır"

    CHP'li Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

    KILIÇDAROĞLU'NUN İSMİNİ DİLLENDİREN İLK İSİM OLARAK BİLİNİYOR
    Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dillendiren ilk isim olarak biliniyor.

        Kuşoğlu geçtiğimiz yıl "Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sagılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        KUŞOĞLU 'KILIÇDAROĞLU'NU ÖNE SÜRDÜ FAİK ÖZTRAK MASAYA 'SUSUN' DEDİ
        Kuşoğlu'nun yaptığı dayatmanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir diğer yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak masayı artık susmaya çağırdı.

        Öztrak yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur." ifadelerini kullandı.

        Yaşananlar "Kemal Kılıçdaroğlu sağ kolu ile masaya ismini sürerken sol kolu ile başka ismin söylenmemesi için masayı susturuyor" yorumlarına sebep oldu.

        Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masa liderlerinin görüştüğü ve görüşeceği konularda CHP Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin açıklama yapılmaması konusunda yeni bir uyarı yaptığı iddia edildi.

        HANİ DEMOKRATTINIZ?
        CHP'nin bu tavrı sosyal medyada tepkilere sebep oldu. CHP'nin başka partilerin sorumlularının ne konuşacağına nasıl karar vereceği sorgulanırken 'diktatörlük' eleştirisi de yapıldı.

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        Haberler Güncel CHP'den 'Kemal Kılıçdaroğlu' dayatması! Bülent Kuşoğlu öne sürdü Faik Öztrak ortaklarını susturuyor...
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