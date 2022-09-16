CHP'den 'Kemal Kılıçdaroğlu' dayatması! Bülent Kuşoğlu öne sürdü Faik Öztrak ortaklarını susturuyor...

Cumhuriyet Halk Partisi yuvarlak masaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını dayatmaya devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptıkları toplantılar sonunda henüz aday açıklayamazken entrikalar ise sürüyor.
İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İSTEMİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan Yardımcıları üzerinden adını öne sörüp "Masa kabul ederse aday olmaya hazırım" derken masanın diğer büyük ortağı İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor.
İYİ Parti son dönemde Mansur Yavaş'ı parlatırken Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iki ismi yeniden ön plana çıkardı.
MASAYA DAYATMA: "KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZSA MASA DAĞILIR"
Masanın gölge ortağı HDP'den veto yiyen Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'na karşıbu hamleleri yaparken CHP'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
Adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir. En büyük partinin isteği olmazsa bozulur" diyerek ittifakın diğer üyelerine gözdağı verdi.
Hürriyetten Hande Fırat'a konuşan Kuşoğlu şunları söyledi:
"Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır"
KILIÇDAROĞLU'NUN İSMİNİ DİLLENDİREN İLK İSİM OLARAK BİLİNİYOR
Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dillendiren ilk isim olarak biliniyor.