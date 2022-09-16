CHP'den 'Kemal Kılıçdaroğlu' dayatması! Bülent Kuşoğlu öne sürdü Faik Öztrak ortaklarını susturuyor...

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır"

KILIÇDAROĞLU'NUN İSMİNİ DİLLENDİREN İLK İSİM OLARAK BİLİNİYOR

Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dillendiren ilk isim olarak biliniyor.