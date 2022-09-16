Mansur Yavaş'ın '3 kuruş' vaadi yalan oldu! Köylüye şok fatura

İsmail Varol: "Hayvancılık geçim kaynağımız. Köylü başka ne yapabilir? Geçen sene 30-40 TL gelen fatura 764 TL geldi. Bu faturaların düşmesi gerekiyor. Biz devlet için çalışıyoruz. Dünyada bir sıkıntı var, çiftçi daha önemli hale geldi ancak biz su faturaları ile boğuşuyoruz. Bedava olmasın ama eskilerde olduğu gibi olsun."

Niyazi Üstüntaş: "Eski muhtarım. 80 yıldır böyle bir su faturası görmedim. Hakikatten soy ismi Yavaş ama kazıklamada hızlı çıktı. Allah'ın verdiği suya katlarca zam yapmak ayıptır. Ben iki kişiyim 50-60 TL gelen faturan 2000 TL'ye çıktı. Ben köye hiçbir hizmet görmedim. Allah bu nimeti vermiş, bedava da olmasın ama sınırı da aşmanın anlamı yok. Biz su faturaların tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz"

Ahmet Baştürk: "2100 TL su faturası geldi. Hayvancılık yapıyoruz. Sayın Mansur Yavaş köylüye suyu 1-2 kuruş yapacağını söyledi ancak gelen fatura 2100 TL. Bu fatura hamama gelmez. Tarifeli su kademesine geçildi. Bu kadar milletin canını yakıyorsun ki? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin milyarlarca bütçesi var gözünü köylüye dikmiş, canımızı yakıyor."