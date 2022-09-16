Mansur Yavaş'ın '3 kuruş' vaadi yalan oldu! Köylüye şok fatura

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir vaadi daha fos çıktı.
Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı iken 18 Mart 2019 tarihinde Nallıhan'daki düzenlediği mitingde, "Köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek. Köylerdeki evlerin hemen hemen hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız ne elektrik ne de su parası ödesin" iddiasında bulundu.
"SU 3 KURUŞ OLACAK DEDİĞİ BÖLGEYE 2 BİNLİK FATURA GÖNDERDİ"
Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve Nallıhan'da oturan köylülere 3.5 yıl sonra köylülere 2 bin 100 TL su faturası gönderdi.
Nallıhan'da yaşayan köylüler, Mansur Yavaş'a tepki gösterdi:
Mustafa Kılıç: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mahallemizde kademeli su tarifesinin kaldırılmasını istiyoruz. Su tarifesinin eskiden olduğu gibi tek olmasını istiyoruz. Su tarifesi nüfusa göre belirlensin. Hayvanlarımız ve bahçelerimiz var. İster istemez hayvanları ve bahçelerimizi suladığımız zaman fazla su kullanıyoruz. Biz köylüyüz ve çiftçiyiz su kullanmaya mecburuz. Devlet hayvancılık yapılması için destek veriyor. Su çok pahalı. Geçen seneden su fiyatlarına göre 4-5 kat artış oldu. Çiftçinin köylünün geliri belli."
İsmail Toy: "Sayın Mansur Yavaş, Nallıhan'a geldiğinde su faturalarını düşüreceğini söyledi. 100-200 TL gelen fatura 1000 TL oldu. Seçimden önce mitingde ben de ordaydım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna suyu 40 kuruşa düşürdü. Emekliyim, maaşımın dörtte birini Allah'ın nimetine vereceğim."
İsmail Varol: "Hayvancılık geçim kaynağımız. Köylü başka ne yapabilir? Geçen sene 30-40 TL gelen fatura 764 TL geldi. Bu faturaların düşmesi gerekiyor. Biz devlet için çalışıyoruz. Dünyada bir sıkıntı var, çiftçi daha önemli hale geldi ancak biz su faturaları ile boğuşuyoruz. Bedava olmasın ama eskilerde olduğu gibi olsun."
Niyazi Üstüntaş: "Eski muhtarım. 80 yıldır böyle bir su faturası görmedim. Hakikatten soy ismi Yavaş ama kazıklamada hızlı çıktı. Allah'ın verdiği suya katlarca zam yapmak ayıptır. Ben iki kişiyim 50-60 TL gelen faturan 2000 TL'ye çıktı. Ben köye hiçbir hizmet görmedim. Allah bu nimeti vermiş, bedava da olmasın ama sınırı da aşmanın anlamı yok. Biz su faturaların tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz"
Ahmet Baştürk: "2100 TL su faturası geldi. Hayvancılık yapıyoruz. Sayın Mansur Yavaş köylüye suyu 1-2 kuruş yapacağını söyledi ancak gelen fatura 2100 TL. Bu fatura hamama gelmez. Tarifeli su kademesine geçildi. Bu kadar milletin canını yakıyorsun ki? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin milyarlarca bütçesi var gözünü köylüye dikmiş, canımızı yakıyor."