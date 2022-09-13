Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grubu; tüm su tarifelerinde yüzde 50 indirilmesi için belediye meclisine önerge verdi.

ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve ABB Meclis Üyesi Ebubekir Kipel'in imzası bulunan önergede; "Bugünden (12 Eylül 2022) itibaren tüm su tarifelerinde yüzde 50 indirim yapılıp sabitlenmesi, 1 Ocak 2023'den itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına ilişkin önergemizin Meclis gündemine alınmasını arz ederiz" denildi.