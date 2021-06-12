Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın suya yüzde 80 zam yapması eleştiriliyor.
Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, "Sayın Mansur Yavaş 'ASKİ'ye zam yapmak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz' demiştiniz. Maskeniz düştü. Güzel Ankara'lı Hemşehrilerim, Su faturasına bak, önceki ile karşılaştır, zammı gör, yorumunu yap. İşiniz gücünüz algı. İşiniz gücünüz yalan" dedi.
ÜNAL: AK PARTİLİ VE MHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ; CHP'Lİ BELEDİYENİN ZAMMINA TARAF OLMAK İSTEMEDİ
Sabah'ın aktardığına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal da, AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin 'Yapılmak istenen hizmetlerin önünde engelleniyoruz!' algısı oluşturmamak için su zammına çekimser oy kullandığını belirterek, "AK Partili ve MHP'li Meclis üyeleri, CHP'li belediyenin zammına taraf olmak istemedi" dedi.
"MANSUR YAVAŞ 2 YILDIR MECLİSTEN ISRARLA ZAM İSTİYOR..."
Fatih Ünal, şunları söyledi:
"Seçim öncesi her defasında 'Ben gelmeden indirimim geldi, su yaşam hakkıdır zam yapılmamalı' diyerek Ankaralılardan oy isteyen Sayın Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri neredeyse her meclis toplantısına suya zam talebiyle geliyor."