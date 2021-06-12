AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Avukat Mehmet Yılmazer; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "Sayın Mansur Yavaş. Şimdi siz yaptığınız yüzde 80 oranındaki zammı halka anlatın" dedi.

Mehmet Yılmazer, şunları söyledi:

"4 aydır su tasarrufu iddiasıyla gündeme getirdiği su zammı bugün AK Parti grubunun çekimser oyuna rağmen geçti. Seçimlerde su zammı yapmayacağını söyleyen Mansur Yavaş bu sözünü unuttu. AK Parti ve MHP'nin direnişiyle halkın yüzde 80'nini bu zamdan koruduk."

"Aksi takdirde ret verseydik mahkeme kararıyla daha fazla bir zamla karşılaşılması da ihtimaldi. Bunun da önüne geçtik. Biliniz ki AK Parti bu milleti düşünür ve sizin siyasi taktiklerinize yenilmez sayın Mansur Yavaş. Şimdi siz yaptığınız yüzde 80 oranındaki zammı halka anlatın."