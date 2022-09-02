CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş suya yüzde 80 zam yaptı vatandaş fatura ödemek için inek sattı!

Mansur Yavaş seçimden önce "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" dedi. Hızını alamadı indirim bile yapacağını vaat etti. "Su parasını tayin ederken çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Aradaki farkla aileler çocuklarına et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar" dedi.
Ancak Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Yavaş ağzından çıkan sözleri hemen unuttu. Suya yüzde 80 zam yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre, Bala'daki Akkoyunlu Mahallesi'nde yaşayan köylüler, yüksek oranda gelen su faturalarını ödeyebilmek için koyunlarını ve ineklerini satmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İbrahin Karaca ve Erdinç Türker'le Bala'yı ziyaret etti ve köylülerin sorunlarını dinledi:
Dede Bayram: 3 bin 800 TL su faturası geldi. Geçen sene aynı bu zamanlar 700 TL gelirken ne oldu da böyle oldu? Evimde bahçem yok. Tarla sulamıyorum. Evde eşimle 2 iki kişiyiz. Biz bu su faturalarını 40 sene de geçse ödeyemeyiz. Gelin suyu kesin kapatın. Su faturası gelecek diye yıkanmaya korkuyoruz. Ben bu su faturasını ödeyemeyeceğim. Kim öderse ödesin. Gelsinler suyu kökten kessinler."
Muhtar Osman Bayram: 70-80 TL gelen faturalar 3 bin ila 4 bin 500 faturalar gelmeye başladı. 25 yıldır muhtarım. böyle su faturası görmedim. Köylünün bir ineği var, 4 bin TL'ye satacak ve su borcunu ödeyecek. Mansur Yavaş, benim köyüme daha bir çivi çakmadı. AK Parti döneminde biz hizmeti gördük. Cumhurbaşkanımız bizim sesimizi duysun. Bu su faturalarına el atsın rica ediyorum.
Ahmet Bayram: Bin 300 TL su faturası geldi. Ben bu suyu da kullanmıyorum. Yukarıda yaylam var, kendi suyumu dağdan getiriyorum. 10 günde bu fatura geldi. Nasıl ödeyeceğim bilmiyorum eski faturam 140 TL geldi. Hamam mı işletiyorum.