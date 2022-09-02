CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş suya yüzde 80 zam yaptı vatandaş fatura ödemek için inek sattı!

Ancak Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Yavaş ağzından çıkan sözleri hemen unuttu. Suya yüzde 80 zam yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre, Bala'daki Akkoyunlu Mahallesi'nde yaşayan köylüler, yüksek oranda gelen su faturalarını ödeyebilmek için koyunlarını ve ineklerini satmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İbrahin Karaca ve Erdinç Türker'le Bala'yı ziyaret etti ve köylülerin sorunlarını dinledi:

Dede Bayram: 3 bin 800 TL su faturası geldi. Geçen sene aynı bu zamanlar 700 TL gelirken ne oldu da böyle oldu? Evimde bahçem yok. Tarla sulamıyorum. Evde eşimle 2 iki kişiyiz. Biz bu su faturalarını 40 sene de geçse ödeyemeyiz. Gelin suyu kesin kapatın. Su faturası gelecek diye yıkanmaya korkuyoruz. Ben bu su faturasını ödeyemeyeceğim. Kim öderse ödesin. Gelsinler suyu kökten kessinler."