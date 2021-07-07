SON DAKİKA: Mansur Yavaş 40 bin su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazla para verdi! 'Ne cevap verecen Mansur Yavaş abi?'

Kütahya'nın satın aldığı cihazın yüksekliği, Ankara Büyükşehir'in cihazından 2 santim daha kısa ancak cihazların her ikisinin teknik özellikleri ve kapasiteleri aynı. Kütahya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı sayaçların anma çapı, bağlantı çapı, eksen yüksekliği, boy, genişlik, rakorlu bay, LCD ekran boyu, LCD ekran açısı, birim ağırlığı ve koli ağırlığı da bire bir aynı ölçülerde.