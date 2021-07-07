SON DAKİKA: Mansur Yavaş 40 bin su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazla para verdi! 'Ne cevap verecen Mansur Yavaş abi?'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın; Kütahya Belediyesi'nin 209 liraya aldığı aynı sayaca 170 lira fazladan vererek 380.4 TL ödediğinin ortaya çıkarması, 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL vererek kamuyu zarara uğratmasına ilişkin karşısında sessiz kalması dikkat çekiyor.
YILMAZER: "TÜM ÖZELLIKLER AYNI: ASKİ'DE 380 TL, KÜTAHYA'DA 209 TL"
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer: "Şimdi sayaçlar arasındaki farkı hangi insani belediyecilik anlayışınızla açıklayacağız Sayın Mansur Yavaş? Tüm özellikler aynı: ASKİ'de 380 TL, Kütahya'da 209 TL"
"SAĞA SOLA KIVIRMADAN CEVAP VERİLMESİ LAZIM"
Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "1 su sayacına 170 lira fazla ödeme.. 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazladan ödeme.. Hiç sağa sola kıvırmadan cevap verilmesi lazım" dedi.
"NE CEVAP VERECEN ACABA MANSUR YAVAŞ ABİ?"
Gazeteci Zekeriya Say: "25 milyonluk 'Ne verecen abi?' rüşvet skandalından sonra.. Şimdi de ön ödemeli sayaç kazığı... Ne cevap verecen acaba Mansur Yavaş abi?"