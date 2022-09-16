Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.09.2022 01:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2022 01:48
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan ve Vladimir Putin'in kol kola toplantıya gitmesi sosyal medyada gündem oldu

    Özbekistan'ın Semarkant kentinde gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne özel olarak davet edilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki liderin toplantıya gittiği sırada kol kola olarak yürümeleri sosyal medyada gündem oldu. İşte samimi ve neşeli anlar...

    Başkan Erdoğan ve Putin’den kol kola diploması

    Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.



    KOL KOLA SOHBET
    İkilinin görüşme yapılacak odaya kol kola ve güleryüzle sohbet ederken gittiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

    BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN'DEN KOL KOLA DİPLOMASI | VIDEO

    Her iki lidere de ekipleri eşlik ederken iki liderin rahat tavırları ve yüzlerinin gülmesi dikkat çekti.



    BAŞKAN ERDOĞAN'A GÖRÜŞME SONRASI TEŞEKKÜR
    Görüşme sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'na katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, Türkiye'nin doğal gaz sevkiyatlarında Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldiğini söyledi.



        Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.



        Türkiye ile Rusya arasında çok sayıda alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Putin, "Her şeyden önce, (BM Gıda Programı) gıda programının uygulanmasına yaptığınız ve yapmaya devam ettiğiniz katkı için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna tahılının önemli kısmının en yoksul ülkelere gitmesini umuyoruz. Bu, şu ana kadar sağlanamadı." dedi.



        EN GÜVENİLİR ROTAMIZ TÜRKİYE
        Putin, "Türkiye, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi, TürkAkım sorunsuz bir şekilde çalışıyor." ifadesini kullandı.



            Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle ilgili çalışmaların sürdüğünü, santraldeki ilk ünitenin 2023'te devreye alınmasını umduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk ekonomisi için en iyi sonuca ulaşmayı hedefleyen politikasının farkında olduğunu anlatan Putin, "Türkiye'nin ŞİÖ üyesi ülkelerle çok iyi ve hızla büyüyen ekonomik bağları olduğunu görmezden gelemeyiz. Türkiye'nin bu yapıdaki çalışmalarını her şekilde memnuniyetle karşılayacağız." dedi.



            DOĞAL GAZDA RUBLE DÖNEMİ
            Putin, Rus gazının Türkiye'ye sevkiyatında ödemelerin yüzde 25'inin Rus rublesi olarak yapılmasıyla ilişkin anlaşmanın da yakında yürürlüğe gireceğini ifade etti.



            Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin de arttığını söyleyen Putin, Rus şirketlerin ürünlerini Türkiye üzerinden dünya pazarlarına satmasına yönelik adımlar atılabileceğini belirtti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ovaakçalı minikler de artık Ana Kucağı’nda
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan ve Vladimir Putin'in kol kola toplantıya gitmesi sosyal medyada gündem oldu
                SON DAKİKA