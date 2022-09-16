Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
KOL KOLA SOHBET
İkilinin görüşme yapılacak odaya kol kola ve güleryüzle sohbet ederken gittiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN'DEN KOL KOLA DİPLOMASI | VIDEO
Her iki lidere de ekipleri eşlik ederken iki liderin rahat tavırları ve yüzlerinin gülmesi dikkat çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN'A GÖRÜŞME SONRASI TEŞEKKÜR
Görüşme sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'na katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, Türkiye'nin doğal gaz sevkiyatlarında Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldiğini söyledi.