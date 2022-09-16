



Türkiye ile Rusya arasında çok sayıda alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Putin, "Her şeyden önce, (BM Gıda Programı) gıda programının uygulanmasına yaptığınız ve yapmaya devam ettiğiniz katkı için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna tahılının önemli kısmının en yoksul ülkelere gitmesini umuyoruz. Bu, şu ana kadar sağlanamadı." dedi.