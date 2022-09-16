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    • 16.09.2022 18:16
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    Avrupa kemer sıkıyor, Türkiye yükseliyor! 'Gaz' sıkışması isyan ateşini yaktırdı: Gözler gıda krizini çözen Türkiye'de

    Avrupa, Rusya'nın doğal gazı kesmesinin ardından kara kara düşünüyor. Moskova'nın bu hamlesi sonrası Batılı ülkeler absürt önerilerle tasarruf önlemleri alırken gaz tedarikini farklı ülkelerden karşılamanın yollarını aradı. Yaklaşan kara kış öncesi kemer sıkma politikasından daralan Avrupalı isyan edip faturaları yaktı. Batı'nın içerisinde bulunduğu bu zor durum tüm çıplaklığıyla gözler önündeyken tüm dikkatler Ankara'nın üzerinde. Avrupalı liderler gıda krizini çözen Başkan Recep Tayiyp Erdoğan'dan enerji krizine de el atmasını bekliyor. Avrupa'ya gazı kesen Rusya ise Türkiye'yi stratejik ortak olarak gördüklerini belirterek talep olması halinde ilave gaz verebileceklerini duyurdu. Tüm bu gelişmelerin ışığında Türkiye aldığı önlemler ve attığı adımlarla doğal gaz arzına yönelik herhangi bir kriz yaşamıyor.

    Ahmet Zeren
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Avrupa’da darda! Gözler Türkiye’nin hamlesinde

    Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaşta 7 ayı aşkın bir süre geride kalırken, çatışmalar hala devam ediyor.

    Savaşın başından bu yana Avrupa tarafından her alanda yaptırıma maruz kalan Moskova, cevabı doğal gazı kesip, petrol sevkiyatını durdurarak verdi.

    Rusya'nın bu hamlesi sonrası Batılı ülkeler kara kara düşünüp, tasarruf önlemleri alırken gaz tedarikini farklı ülkelerden karşılamanın yollarını da aradı.

    ABSÜRT ÖNERİLER
    Avrupa hükümetleri vatandaşlarına 'birlikte duş alın', 'kışın sıcak ülkelerde tatil yapın' şeklinde absürt önerilerde bulundu.

    ÇARKIFELEKLE ELEKTRİK FATURASI DEVRİ
    Almanya'da tasarruf için kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'dan sonra kapatılması kararlaştırıldı. İngiltere'de su ısıtıcılarına kadar ayar çekildi, çarkıfelekli TV yarışmalarında ödül olarak elektrik faturasının ödenmesi eklendi.

    İtalya'da yüksek gelen enerji faturaları nedeniyle restoranlar mum yakılıyor, İsviçre'de tasarruf tedbirlerine uymayanlara hapis cezası gündeme gelirken Fransa'da hızlı teren seferleri azaltıldı.

        AVRUPA'DA İSYAN ATEŞİ
        Kara kış öncesi tasarruf tedbirleriyle daralan Avrupalılar, yüksek faturalarla karşılaşınca isyan noktasına geldi. Sokaklara dökülen Avrupalılar zamlı faturaları ateşe verdi.

        YÜZDE 80 ARTIŞ
        İngiltere'de ülkenin enerji düzenleyicisi Ofgem, enerji faturalarının bu kış yüzde 80 artacağını açıkladı. Zam, ortalama bir hane halkının evlerini ısıtmak ve elektrik sağlamak için her yıl 4.182 euro ödemesi anlamına geliyor.



        Avrupa ülkeleri enerji krizine karşı kemer sıkıyor.

        İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, ortalama hane halkının enerji kullanımının ekimden itibaren 2.500 sterlin ile sınırlandırılacağını duyursa da, milyonlarca kişi faturalarını ödemek için mücadele ediyor.



        20 BİN 882 EURO FATURA
        Avrupa'daki pek çok ülkede hanelerin ödeyeceği faturalar yükseldi. Roscommon süpermarket sahibi Annie Timothy, elektrik dağıtım şirketi Electric Ireland'dan 20 bin 882 euro fatura geldiğini belirterek, "Sadece oturdum ve ağladım. Çok endişeliyim" diyor.

        ODUN HIRSIZLIĞI
        Alman orman şirketleri, ülkedeki enerji krizi derinleşirken odun hırsızlığını önlemek için GPS izleyicileri kullanmaya başladı.

        Yerel basında çıkan haberlere göre, birçok şirket giderek artan sayıda kereste hırsızlığıyla karşı karşıya ve bunlara yeni önlemlerle karşı koymanın yollarını arıyor.



            PUTİN'DEN BATI'YA: DONACAKLAR
            Öte yandan Putin, Vladivostok şehrinde düzenlenen etkinlikte, Batı'ya bir kez daha meydan okuyup, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak" demişti.



            GIDA KRİZİ ÇÖZEN TÜRKİYE, ENERJİ KRİZİNDE DE TÜM GÖZLERİ ÜZERİNE TOPLADI
            Rusya'nın yaptırımlara karşı doğal gaz ve petrol hamlesiyle dara düşen Batı'nın içerisinde bulunduğu zor durum tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilirken, bir yandan da gözlerini Türkiye'ye çevirdiler.

            Rusya - Ukrayna savaşında takdire şayan bir diplomasi örneği sergileyerek taraflar arasında denge politikası yürütüp, dünyanın gıda krizini çözen tahıl koridoruna da öncülük yapan Türkiye'nin enerji krizine de el atması isteniyor.



            BALKAN ZİYARETİNDE ERDOĞAN'A 'PUTİN İLE LÜTFEN KONUŞUN' RİCASI
            Bu durumu destekleyen örnek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlar ziyaretinde karşımıza çıktı.

            Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, izlenimlerini aktarırken Avrupalı liderlerin Türkiye'den yardım istediğini söyledi.

            Kirişçi şu ifadeleri kullandı;

            Önce Bosna Hersek, ardından Sırbistan ve daha sonra Hırvatistan'da bulunduk. Üç ülkenin gerek cumhurbaşkanları gerek başbakanları gerekse de bizim bakanlar olarak muhataplarımız düzeyinde ifade ettikleri cümle şu olmuştur, 'Şangay Zirvesi'nde olacaksınız. Orada lütfen Putin'e söyleyin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir, lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler'. Kime söyleniyor bu, bu ülkenin liderine. Bir düşünün, şuradaki bir kişi donsa, donacağını bilse söylemeyeceği sözleri bu ülkelerin liderleri düzeyinde kulaklarımız iletmiştir."

                AVRUPA ENERJİ KRİZİYLE BOĞUŞURKEN TÜRKİYE YÜKSELİYOR
                Başkan Erdoğan'ın Balkanlar'a yaptığı kritik ziyaret dünyada da geniş yankı uyandırdı.

                Hong Kong merkezli Asian Times, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'daki savaşın ortasında bir enerji krizini savuşturmakla meşgul olduğu, Türkiye'nin ise Balkanlar'la bağlarını derinleştirmeye çalıştığı belirtilerek bölgedeki Müslüman ve Hristiyanların, Türkiye'yi "yükselen, tarafsız bir ortak" olarak gördüğüne dikkat çekti.



                MOLDOVA DA YARDIM İSTEDİ: TÜRKİYE'NİN OYNADIĞI ROLÜ BİLİYORUZ
                Enerji krizinin vurduğu ülkeler arasında yer alan Moldova da gaz nakli için Türkiye'nin yardımını istedi.

                Rusya-Ukrayna savaşını hatırlatan Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu, Türkiye'nin barış ve istikrarın tekrar sağlanması için desteğinin farkında olduklarını belirtti.

                Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm bulmak için ortak bir yol aradığını bildiklerini vurgulayan Grosu, "Ukrayna'daki buğday ve diğer hububatın dünyaya ulaştırılması için çözüm bulan Türkiye'nin bütün adımlarınızı yakından takip ediyoruz." dedi.

                Savaş neticesinde dünyayı etkileyen bir enerji krizi olduğuna değinen Grosu, "Türkiye'nin bu konuda oynadığı rolü biliyoruz, iş birliği yapılarak bu krizin de aşılması için gösterdiğiniz bütün çabanın farkındayız. Moldova, enerji krizinden çok fazla etkilenmedi çünkü yakın dostlarımız ve komşularımız var. Bu vesileyle sizden bir ricam olacak: Gaz nakli yapmamız gerekirse güney koridorunu kullanma fırsatımız olur mu?" ifadelerini kullandı.


                Fotoğrafta: Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak

                AVRUPA'YA GAZI KESEN RUSYA'DAN ÇARPICI TÜRKİYE ÇIKIŞI
                Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

                Bu yıl Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının yaptırımlar nedeniyle düşeceğine işaret eden Novak, "Rusya Enerji Bakanlığı tahminlerine göre, AB'ye gaz ihracatımız bu yıl 50 milyar metreküp düşecek" dedi.

                    RUSYA: "TÜRK ORTAKLARIMIZ İSTERLERSE İLAVE HACİM TEMİN EDERİZ"
                    Novak, Türkiye'ye yönelik Rus gazı sevkiyatlarına ilişkin de "Eğer Türk ortaklarımız ilave hacim isterse değerlendirip temin ederiz" dedi.

                    Novak, Rusya ve Türkiye'nin Türk Akımı ve Mavi Akım üzerinden gaz tedariki için birkaç uzun vadeli sözleşmeleri olduğunu hatırlattı. Novak, "Hacimler yılda yaklaşık 26 milyar metreküp gaza ulaşıyor" dedi.

                    Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 2 yılda 15 kat arttı. Uzmanlar kışın çetin geçeceği Batı'da doğal gazın tamamen tükenebileceğine dikkat çekildi.



                    DEPOLARDA DOLULUK MAKSİMUM SEVİYEDE
                    Öte yandan Türkiye aldığı önlemler ve attığı adımlarla doğal gaz krizi yaşamıyor.

                    Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kış öncesinde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı.

                    Doğal gaz depolama kapasitesi 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkarılan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin de bu ay içinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşması planlanıyor. Böylece, Türkiye'nin iki yer altı doğal gaz depolama tesisinde toplamda 5,6 milyar metreküp doğal gaz depolanmış olacak.

                    Depolardaki gaz Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelecek.

                    Dünyada arz kısıtları nedeniyle enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, kış öncesi yer altı doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının en yüksek seviyeye çıkarılması kritik önem taşıyor.

                    DEPOLARDAKİ GAZ GENEL TÜKETİMİN %20'Sİ...
                    Öte yandan, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kapasite artırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında, tesisin toplam depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkacak.

                    Tuz Gölü tesisinin kapasite artışının tamamlanmasıyla, Türkiye doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini depolayabilir hale gelecek.



                    Bir yandan da gözler Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküplük doğal gazda.

                    Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi, Zonguldak'ta yükselmeye devam ediyor. Karadeniz gazını taşıyacak boruların seriminde ise 170 kilometrelik hat bitmek üzere.

                    Hedef 2023 yılında yerli gazın evlerde kullanılması.



                        KARADENİZ'DE DEV KEŞFİN ARDINDAN GEÇEN 2 YILDAKİ DÖNÜM NOKTALARI
                        29 Mayıs 2020'de Haydarpaşa Limanı'ndan yola çıkan Fatih sondaj gemisi, Filyos Limanı'ndaki hazırlık süreçlerinin ardından Karadeniz'e açılarak 20 Temmuz 2020'de ilk sondajına başladı.

                        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Fatih'in, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 lokasyonunda 320 milyar metreküple Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini yaptığını bildirdi.

                        Erdoğan, 17 Ekim 2020'de ise Fatih sondaj gemisinin ilave 85 milyar metreküp rezerv keşfettiğini ve toplam miktarın 405 milyar metreküpe yükseldiğini açıkladı.

                        Fatih, Sakarya Gaz Sahası'ndaki derin deniz tespit kuyularından ilki olan Türkali-1'de 5 Kasım 2020'de sondaja başlarken, Kanuni, sahadaki çalışmaları hızlandırmak amacıyla 13 Kasım'da Haydarpaşa Limanı'ndan Karadeniz'e uğurlandı.

                        Türkali-1' ve Türkali-2 tespit kuyularında çalışmalarını tamamlayan Fatih, 8 Nisan 2021'de keşif amaçlı sondaj yapmak üzere Amasra-1 kuyusunda sondaja başladı.

                        Bu sırada 5 Mayıs 2021'de Kanuni, Karadeniz'deki ilk görevi olan Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini yapmak üzere denize açıldı.

                        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran 2021'de Fatih sondaj gemisinin, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz keşfettiğini açıkladı. Aynı gün, Karadeniz gazının karaya çıkış noktası olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin temeli atıldı.

                        Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'nin ardından 29 Temmuz'da Türkali-2 tespit kuyusunda ilk kuyu akış testi tamamlandı.

                        YAVUZ'UN KARADENİZ YOLCULUĞU BAŞLADI
                        Karadeniz'deki çalışmalara katılmak üzere Yavuz sondaj gemisi, 6 Ekim 2021'de Haydarpaşa Limanı'ndan hareket etti ve 7 Ekim'de Filyos Limanı'na ulaştı.

                        Kanuni, 7 Aralık 2021'de Türkali-2'de yürüttüğü ilk derin deniz kuyu testlerini başarıyla tamamlamasının ardından 10 Aralık'ta Türkali-1'de derin deniz kuyu testine başladı.

                        Türkali-3, Türkali-4, Türkali-5 ve Türkali-6 tespit kuyularında sondajları tamamlayan Fatih, 24 Aralık'ta Türkali-7 kuyusunda sondaja geçti.

                        Fatih, tespit kuyularındaki çalışmaların ardından yeni keşif hedefiyle 16 Şubat'ta Sakarya Gaz Sahası'ndaki üçüncü arama kuyusu olan Karasu-1'de 5 bin metre derinlikte yapacağı sondajına başladı.

                        Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında keşfedilen doğal gazı karaya ulaştıracak ünitenin ilk kaynağının 10 Mart'ta yapılmasının ardından, gazı kuyu başından üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'na ulaştı.

                        Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz gazının üretiminde ilk ve en önemli aşamalardan biri olan kuyu başı vanasını deniz tabanına indirmesi için 8 Nisan'da Türkali-2 kuyusuna uğurlandı.

                        Doğal gazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek Castoro 10 isimli gemi 7 Haziran'da Filyos Limanı'na ulaştı ve deniz tabanına ilk boru 13 Haziran'da indirildi. Hali hazırda Castorone gemisi derin sularda boru serim işlemini sürdürüyor.

                        İLK ETAPTA GÜNLÜK 10 MİLYON METREKÜP GAZ ÜRETİMİ
                        Sakarya Gaz Sahası'nda üretim için öncelikle 10 kuyu açılacak.

                        Karadeniz'deki her 6 kuyu denizin altında bir dağıtım haznesine bağlanacak ve tek hat olarak kıyıya çıkacak.

                        Bu kapsamda Faz-1'deki 10 Türkali kuyusunun 6'sı bir dağıtım haznesinde, diğer 4'ü ise ikinci bir dağıtım haznesinde toplanacak. Faz-2 kapsamında kuyular açılmaya devam edildikçe her dağıtım haznesinde 6 kuyu bağlı hale gelecek.

                        Dağıtım hazneleri eylül ayından itibaren denizin altına yerleştirilmeye başlanacak.

                        Doğal gazın karaya çıkış noktasında ise ilk etapta kasım ayında tamamlanması planlanan Batı Karadeniz Gazı Ölçüm İstasyonu, ikinci etapta Batı Karadeniz Doğal Gaz Boru Hattı Faz-1 kısmı inşa edilecek.

                        Karaya çıkarılan doğal gaz, bir gaz ölçüm istasyonu ve 211 kilometrelik boru hattıyla ulusal iletim şebekesine aktarılacak.

                        Yapılan çalışmalarla Sakarya Gaz Sahası'ndan ilk etapta günlük 10 milyon metreküp, ikinci etapta günlük 40 milyon metreküp doğal gaza ulaşılacak.
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