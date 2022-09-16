Avrupa kemer sıkıyor, Türkiye yükseliyor! 'Gaz' sıkışması isyan ateşini yaktırdı: Gözler gıda krizini çözen Türkiye'de





MOLDOVA DA YARDIM İSTEDİ: TÜRKİYE'NİN OYNADIĞI ROLÜ BİLİYORUZ

Enerji krizinin vurduğu ülkeler arasında yer alan Moldova da gaz nakli için Türkiye'nin yardımını istedi.



Rusya-Ukrayna savaşını hatırlatan Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu, Türkiye'nin barış ve istikrarın tekrar sağlanması için desteğinin farkında olduklarını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm bulmak için ortak bir yol aradığını bildiklerini vurgulayan Grosu, "Ukrayna'daki buğday ve diğer hububatın dünyaya ulaştırılması için çözüm bulan Türkiye'nin bütün adımlarınızı yakından takip ediyoruz." dedi.

Savaş neticesinde dünyayı etkileyen bir enerji krizi olduğuna değinen Grosu, "Türkiye'nin bu konuda oynadığı rolü biliyoruz, iş birliği yapılarak bu krizin de aşılması için gösterdiğiniz bütün çabanın farkındayız. Moldova, enerji krizinden çok fazla etkilenmedi çünkü yakın dostlarımız ve komşularımız var. Bu vesileyle sizden bir ricam olacak: Gaz nakli yapmamız gerekirse güney koridorunu kullanma fırsatımız olur mu?" ifadelerini kullandı.