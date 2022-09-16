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    • 17.09.2022 01:31
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    • 17.09.2022 01:46
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    Kirli işbirliği! CHP'nin HDP'ye 'Bakanlık vaadi' sonrası Demirtaş kağıda kaleme sarıldı: Zamanlaması manidar mektupta 'ortak aday' vurgusu

    Küçük hesapların, adaylık kavgalarının hakim olduğu 6+1+1'lik masada sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Meral Akşener'in vetosuna takılırken, bir yandan da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvamış vaziyette. İmamoğlu'nun ekip kurduğu, İYİ Parti'nin de çatı aday olarak Yavaş'ı seçeceği kulisleri konuşulurken masanın gölge ortağı HDP'den flaş bir adım geldi. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş zamanlaması manidar bir mektupla masaya 'ortak aday' mesajı verdi. Bölücü Demirtaş'ın HDP'ye Bakanlık vaadi sonrası kağıda kaleme sarılması dikkat çekerken sahnelenen kirli işbirliği bir kez daha günyüzüne çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Bölücü HDP’li Demirtaş’tan masaya ortak aday çağrısı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar aday benim mesajları verse de bu durum ittifak ortaklarınca, özellikle İYİ Parti cephesince pek de kabul görmüyor.



    Meral Akşener, 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi isimler arasında mekik dokuyor, bir Yavaş'la bir Mansur'la görüşüyor.

    Hatırlanacağı üzere İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ın adını ortaya atmıştı.



    İMAMOĞLU'NDAN "BENİ ADAY YAP" GÖSTERİSİ
    İYİ Parti kulislerinde Mansur Yavaş ismi yankılanırken Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

    İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane binasında Akşener'i kırmızı halılar ve tören mangasıyla karşıladı, Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak "adeta beni aday yap" mesajı verdi.


        Bir yandan da CHP'li Barış Yarkadaş'ın açıklamaları adaylık yarışında yükselen tansiyonu bir kez daha gözler önüne serdi.

        İMAMOĞLU EKİP KURDU, İP'İN ÇATI ADAYI YAVAŞ
        Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını ifade eden Yarkadaş, İmamoğlu'nun ekibinin Cumhurbaşkanlığı için çalışmalara başladığına dikkat çekti.

        Barış Yarkadaş, İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ı çatı aday olarak çıkarmak istediğine de dikkat çekti.



        TERÖR TUTUKLUSU HDP'Lİ DEMİRTAŞ'TAN ZAMANLAMASI MANİDAR MEKTUP
        6+1+1'li masadaki küçük hesaplar, kirli oyunlar, sonu gelmez adaylık savaşının gölgesinde, terörden tutuklu Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan zamanlaması manidar bir mektup geldi.

        6-8 Ekim olaylarının kirli müsebbibi, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" söyleminin sahibi bölücü Demirtaş, gölge ortak olarak iştirak ettiği masayada 'ortak aday' mesajı verdi.



        Bölücü HDP'li ortaklarına yönelik şu ifadeleri kullandı;

        "İLK TURDA KAZANMALI"
        Temennim bütün muhalefetin uzlaşarak belirleyeceği bir ismin ortak adayımız olarak seçime girmesi ve ilk turda kazanmasıdır.

        Bağlama da çalabilmeli desem kim olduğunu kesin anlarsınız. Tabii ki şaka bir yana, ortak aday olmaktan onur duyarım ancak "malum" nedenlerle şimdilik, bu seçime ortak aday ben değilim.



            "ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
            Önümüzdeki seçim için bu kriterlere yakın aday veya adayların olduğunu biliyorum. Umarım böyle bir aday etrafında halk olarak birleşmeyi, barışmayı, demokrasimizi en güçlü şekilde kurmayı başarırız. Biz bunun için çalışmaya devam edeceğiz.

            Selahattin Demirtaş'ın CHP yandaşı yayınlarıyla ön plana çıkan FOX TV'ye mektup göndererek, masadaki ortaklarına mesaj iletmesi sahnelenen kirli işbirliğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.



            HDP'YE BAKANLIK VAAT EDİLİYOR, DEMİRTAŞ KAĞIDA KALEME SARILIYOR
            HDP'ye Bakanlık vaadi sonrası terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın kağıda kaleme sarılıp yaptığı bu çıkış, tüm dikkatleri üzerine topladı.

            Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir programda 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' çıkışında bulunarak tüm tepkileri üzerine topladı.

            CHP'nin gündemi HDP'ye bakanlık!

            Tekin şu ifadeleri kullandı;

            "Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek. HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir
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            Haberler Güncel Kirli işbirliği! CHP'nin HDP'ye 'Bakanlık vaadi' sonrası Demirtaş kağıda kaleme sarıldı: Zamanlaması manidar mektupta 'ortak aday' vurgusu
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