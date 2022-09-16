Kirli işbirliği! CHP'nin HDP'ye 'Bakanlık vaadi' sonrası Demirtaş kağıda kaleme sarıldı: Zamanlaması manidar mektupta 'ortak aday' vurgusu





"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Önümüzdeki seçim için bu kriterlere yakın aday veya adayların olduğunu biliyorum. Umarım böyle bir aday etrafında halk olarak birleşmeyi, barışmayı, demokrasimizi en güçlü şekilde kurmayı başarırız. Biz bunun için çalışmaya devam edeceğiz.

Selahattin Demirtaş'ın CHP yandaşı yayınlarıyla ön plana çıkan FOX TV'ye mektup göndererek, masadaki ortaklarına mesaj iletmesi sahnelenen kirli işbirliğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.