Son dönemde ırkçı söylemleriyle gündeme gelen ve sığınmacılar üzerinden provokasyon yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan açıklamalar yaptı.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN KÜFÜRLEŞTİK İDDİASI
Önce Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Özdağ, Bakan Soylu ile telefonda küfürleştiklerini iddia ederek, "Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı." dedi.
Daha sonra Sözcü'den Saygı Öztürk'e röportaj veren Özdağ iddialarını sürdürdü.
BAKAN SOYLU YANIT VERDİ: KAMU OYU ÖNÜNDE NE SÖYLEDİYSEM AYNISINI SÖYLEDİM
Van'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarına ilişkin soruya yanıt verdi.
Soylu "Televizyonlarda kamuoyuna söylediğim sözleri söyledim. Onun dışında başka bir söz söylemedim ve telefonu kapattım." dedi.
"Ziya Paşa'nın çok güzel bir terkibi bendi var. Ziya Paşa der ki, asude olam dersen eğer gelme cihana. Ardından Ziya Paşa bunu devam ettirir, der ki, meydana düşen kurtulamaz seng-i kazadan. Yani eğer başıma bir şey gelecek diye düşünürsen hiç cihana gelme eğer meydandaysan muhakkak ki kazalarla karşı karşıya kalırsın. Bizim işimiz budur. Birçok iftirayla yalanla ve birçok tacizle, tehditle karşı karşıya kalabiliriz. İkincisi, bizim ağzımıza küfür yakışmaz, doğru da değil. Biz sadece ülkemizi yönetmek için çaba sarf eden insanlar değiliz. Aynı zamanda bizden sonra gelecek nesillere de bir model olmak durumundayız. Üçüncüsü, velev ki böyle bir hata işlemiş olalım. Kişi ne kadar pespaye olursa olsun, ne kadar aşağı olursa olsun velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, ben özür dilerim ama böyle bir şey söz konusu değil." yanıtını verdi.