Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.08.2022 11:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.08.2022 12:16
    ABONE OL

    Adem Taşkaya'nın videosu ifşa oldu! Sait Emir'e hack ve şantaj...

    Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya'nın şok görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Adem Taşkaya'nın iş adamı Sait Emir'in Instagram hesabını hacklettiği ve şantaj mesajları yazdığı görüldü.

    takvim.com.tr
    Zafer Partili ismin videosu ifşa oldu

    Son dönemdeki yabancı düşmanlığını körükleyen Zafer Partisi yeni bir skandalla gündeme geldi.

    Zafer Partisi Genel Başkan'ı Ümir Özdağ'ın Yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamı olduğu öğrenilen Sait Emir'in Instagram hesabını hacklettiği ve şantaj mesajları yazdırdığı ortaya çıktı.

    ADEM TAŞKAYA'NIN VİDEOSU İFŞA OLDU
    Hesabı hacklettiği kişiyle görüntülü konuşması ortaya çıkan Adem Taşkaya şahsa Sait Emir'i hedef alan mesajlar yazdırdığı görüldü.

    Taşkaya hackera şunları yazdırdı:

    "Bende ses kayıtların var. Benden 5 milyon dolar istediğini söyleyeceğim. Benim arkamda emniyet müdürü var."

    KONU İLE İLGİLİ SORUTURMA BAŞLATILMIŞ
    Öte yandan şantaj görüntülerine yönelik Adem Taşkaya hakkında 2020 yılında iş adamı Sait Emir'e kumpas/şantaj yaptığı suçlamasıyla İstanbul C. Başsavcılığı'nda 2020/192001 soruşturma sayısına kayden hakkında soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

    2021'DE HEDEF ALMIŞ

    Taşkaya'nın 2021 yılında Sait Emir'i hedef alan tweetleri de ortaya çıktı.

        Konuya ilişkin Sait Emir'in de kendisine yönelik yapılan paylaşımların kaldırılması için Adem Taşkaya'nın para talep ettiğini belirten açıklamaları haberlere yansımıştı.

        TAŞKAYA HAKKINDA KIZINA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI
        Ayrıca Adem Taşkaya hakkında bomba bir iddia daha var.

        Ümir Özdağ'ın YouTube'da yayınlarına konuk olduğu Bircan Yıldırım'ın Adem Taşkaya'nın öz kısına cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmişti.

        Kendisine gelen tepki sonrası Yıldırım, "Elimde ifade var, yetti bu milletin biatçılığı troller gibisiniz insan gibi soruyorum" demişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Uluslararası 4. Gastroantep istanbul’da
        Haberler Güncel Adem Taşkaya'nın videosu ifşa oldu! Sait Emir'e hack ve şantaj...
            SON DAKİKA