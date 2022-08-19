Son dönemdeki yabancı düşmanlığını körükleyen Zafer Partisi yeni bir skandalla gündeme geldi.
Zafer Partisi Genel Başkan'ı Ümir Özdağ'ın Yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamı olduğu öğrenilen Sait Emir'in Instagram hesabını hacklettiği ve şantaj mesajları yazdırdığı ortaya çıktı.
ADEM TAŞKAYA'NIN VİDEOSU İFŞA OLDU
Hesabı hacklettiği kişiyle görüntülü konuşması ortaya çıkan Adem Taşkaya şahsa Sait Emir'i hedef alan mesajlar yazdırdığı görüldü.
Taşkaya hackera şunları yazdırdı:
"Bende ses kayıtların var. Benden 5 milyon dolar istediğini söyleyeceğim. Benim arkamda emniyet müdürü var."
KONU İLE İLGİLİ SORUTURMA BAŞLATILMIŞ
Öte yandan şantaj görüntülerine yönelik Adem Taşkaya hakkında 2020 yılında iş adamı Sait Emir'e kumpas/şantaj yaptığı suçlamasıyla İstanbul C. Başsavcılığı'nda 2020/192001 soruşturma sayısına kayden hakkında soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.
2021'DE HEDEF ALMIŞ
Taşkaya'nın 2021 yılında Sait Emir'i hedef alan tweetleri de ortaya çıktı.