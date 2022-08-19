TAŞKAYA HAKKINDA KIZINA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Ayrıca Adem Taşkaya hakkında bomba bir iddia daha var.

Ümir Özdağ'ın YouTube'da yayınlarına konuk olduğu Bircan Yıldırım'ın Adem Taşkaya'nın öz kısına cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmişti.

Kendisine gelen tepki sonrası Yıldırım, "Elimde ifade var, yetti bu milletin biatçılığı troller gibisiniz insan gibi soruyorum" demişti.