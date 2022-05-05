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    • Yaşam
    • 05.05.2022 16:27
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    • 05.05.2022 17:02
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    Bakan Soylu'dan sığınmacılar üzerinden provokasyon yapanlara sert tepki: Bunlar operasyon çocukları

    Son günlerde sığınmacılar üzerinden sosyal medyada algı yapılmak isteniyor. Kirli paylaşımlarla provokasyon yaratılmak istenirken söz konusu yaşananlarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert açıklamalarda bulundu. Soylu, "Sosyal medya üzerinden bunu sağlarsak Türkiye'yi karıştırırız gibi bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu dünyanın öteki dünyası da var. Allah muhafaza biz de bu işlerle karşı karşıya kalabiliriz. Hepsi bir merkezden yönetiliyor. Batı eksenli AB, Amerika eksenine bakabilirsiniz. Büyükelçilikler içindeki operasyon çocuklarına bakabilirsiniz." dedi. Bu algıya kapılan Ümit Özdağ'la ilgili Soylu, "Soros taktiği yapıyor" dedi.

    Bunları operasyon çocukları yapıyor

    Bakan Soylu canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sığınmacılarla ilgili algıya değinen Bakan Soylu çok sert tepki gösterdi.

    TOPLUMU TAHRİK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

    Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

    Bizim şu anda 80'nin üzerinde eğitim verdiğimiz dairemiz var; Siber Suçlarla Mücadele Dairesi... Bu film bir edepsizliktir, yalandır. Sosyal medya üzerinden toplumu tahrik etmeye çalışan, direkt hükümeti hedef alan bir saldırıyla karşı karşıya. Saldırıyı yapanların yüzde 41.54 bot hesap, makine yani. Diğer isimli olup sahte hesaplar yüzde 58.46. Bir kamuoyu oluşturup bot hesaplarla bunu sağlamak. İstiklal Caddesi'nde kıyamet kopuyor yılbaşı görüntüsü... Bizim vatandaşımız.

    Sessiz İstila diye bir film. Bu filmle birlikte Suriyeliler Türkiye'yi istila edecek ve biz yaşamayacak hale geleceğiz algısını ortaya koymaya çalışıyor. Bunların insanlıkla falan alakası yok. Hayvandan aşağı deniyor, bunlar böyle tipler. Bizim dışımızda 4 milyon 100 bin sığınmacı var. Burada meseleleri yalan üzerinden değerlendirip insanları birbirine kırdırmaya yönelik hayvandan aşağı pozisyon alınmaz ki. Ada vapuru görüntüsü, Ada vapurunda Afgan istilası diye lanse etmişler. İnsanlık sıfatından çıkmış olanlarla karşı karşıyayız. Lübnan'da çekilen görüntülerin Türkiye diye servis edilmesi...

    ÖZDAĞ'A ÇOK SERT SÖZLER

    Soylu, Ümit Özdağ'a da sert çıktı, "Soros taktiği yapıyor" ifadelerini kullandı. Soylu, Ümit Özdağ'ın filmi fonladığını hatırlatarak, parayı kimlerden aldığını sordu. Soylu, bu konunun yargı tarafından irdelenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

    BUNLAR OPERASYON ÇOCUKLARI

    Böyle yüzlerce operasyon çocuklarının paylaşımı var. Sosyal medya üzerinden bunu sağlarsak Türkiye'yi karıştırırız gibi bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu dünyanın öteki dünyası da var. Allah muhafaza biz de bu işlerle karşı karşıya kalabiliriz. Hepsi bir merkezden yönetiliyor. Batı eksenli AB, Amerika eksenine bakabilirsiniz. Büyükelçilikler içindeki operasyon çocuklarına bakabilirsiniz.

    HEPSİNİ ÇÖZDÜK

    Dünya tarihinin önemli göçlerinden birini hep birlikte yaşıyoruz. Afganistan'daki göçün sebebi biz miyiz? Biz değiliz. Suriye iç savaşını biz başlatmadık. Ya Lübnan, ya Orta Asya... İnsanlar iç savaş varsa, yoksulluk varsa, eğer bir taraftan sağlığa, eğitime, suya, gıdaya erişemiyorsa bu insanlar ne yapacaklar? Nasıl bir hayat tanzim edecekler. Bunları Türkiye'nin hukuk sistemini hadsiz şekilde eleştiren ABD yaptı. Kimlerin kimlerin oprasyon çocuğu olduğunu, elemanı olduğunu hepsini çözdük.

        BABALARI YOK ANNELERİ YOK

        Dışardan da uğraşılıyor ama içerden de büyük gayret sarfediliyor. 2023'te seçim var. Siyasi partilerin ne yapması lazım. Bu durumu dejenere etmeleri lazım. 2019'da dejenere ettiler, belediyelerin bir kısmını kazandılar. Peki Göç konusunda ne yaptılar? 2023 seçimleri geldi. AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı zora düşürecek bir pozitif katkı ortaya koymayacak, 'Göndereceğiz insanlar ölürse ölsün' diyecek. Hadi Halep'e gönder de göreyim. Şu anda da Esad diyor ki 'Gelsin'... Kim gidiyor? Herkes canından korkuyor. Şu anda orada demokratik kıyım var. Biz neredeyiz? Nereye gönderecekler, hadi göndersinler. İnsanlar neden çadırda dursun, insanlar neden gıda paketlerine ihtiyaç duysunlar. Bundan 2.5 yıl önce İdlib'e gittiğimde orada kendime gelemedim. Hala kendime gelemedim. Yetim çocukları var oturduğunuz masalarda. Babaları yok, kiminin annesi yok. O insanlar çadırda, yokluk içinde yaşıyor.

        BU İNSANLAR ÇİFTETELLİ OYNAMAYA GELMİYOR

        Bu insanlar buraya çiftetelli oynamaya gelmiyor. Bu insanlar oradan kaçmışlar. Biz bunlarla aynı milletin insanlarıydık. 711 kişinin denizde cesedini almışız. Bu insanlar nereye gitmek istiyor? Avrupa'ya gitmek istiyor. Savaştan, yoksulluktan ve öldürülmekten kaçıyor.

        BÖYLE BİR RAKAM YOK

        Bu dezenformasyonlardan bıktık. İstanbul'da toplam şu anda 500 bin kayıtlı Suriyeli var. İstanbul'da diğer rakam ikametli ve yabancı, yani bunda öğrenciler de var, yabancı firmalarda çalışanlar da var. Bunda mülteci olarak uluslararası korumada gelenler var. Böyle bir rakam yok. Valiliğin açıklamasında ikametliler de var. Özbekistanlı, Ukraynalı da, Alman da İrlandalı da var.

        KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL

        İkamet izniyle kalan yabancılar 1 milyon 417 bin. Uluslararası korumada 320 bin kişi var. Bunun 4 milyon 100 bini mülteci diyebileceğimiz yabancı var. Türkiye'de 3 milyon 760 binin üzerinde Suriyeli kesinlikle söz konusu değildir. 122 bin kişiyi pasife aldık, 2 yıldır pasifte. Onlara Türkiye'nin hiçbir yerinde rastlamadık. Biz son 5 yılda 323 bin kişiyi kendi ülkelerine deport ettik. Kaçak Türkiye'ye girmiş, bir kısmı sınırlardan giriyor ama Almanya'ya da Sırbistan'a da giriyor. Gönüllü geri gönderme 500 bin Suriye'ye gönderdik. 641 bin 487 kişi de denizlerden ve karadan Avrupa'ya geçti. Bunlar tespit ettiklerimiz, edemediklerimiz de var. Son 5 yılda 1.5 milyon kişi Türkiye'den ayrıldı.

        Son dönemde Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik asılsız iddialar ve tepki çeken bazı görüntüler servis edilerek bir provokasyon yapılıyor.

        OPERASYON HESAPLARI VE SİYASİLER
        Provokasyon sosyal medya üzerinden bazı hesapların yaptığı paylaşımlar ve siyasilerin mesajları ile körükleniyor. Emniyet birimleri ise yaptıkları çalışmalar ile sığınmacı ve mülteci maskesi takan hesapları tespit ederek provokasyonun önüne geçmeyi amaçlıyor.

        KENDİLERİNİ 'AFGAN VE PAKİSTANLI' GİBİ GÖSTEREN PROVOKATİF HESAPLARA SORUŞTURMA
        Son olarak dün Emniyet Genel Müdürlüğü, kendilerini "Afgan, Pakistanlı" gibi gösteren sosyal medya hesaplarının tespit edildiğini duyurdu.

        Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlarla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

        "OPERASYON HESAPLARINA FIRSAT VERİLMEYECEKTİR"
        Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntüler ile kendilerini "Afgan, Pakistanlı" hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karşılık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır. Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir."

        TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTILI HESAP 'SURİYELİ' İSMİYLE OPERASYON ÇEKİYOR
        Geçtiğimiz ay da Suriyeliler Halk Platformu ismiyle paylaşımlarda bulunan ancak aslında hiçbir resmi platformu içermeyen bir hesabın terör örgütü ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

        PROFİLLER PKK KOKUYOR
        Suriyeliler Halk Platformu -(@suriyehanedani) hesabının paylaştığı provokatif tweetler sosyal medyada tepki çekti.

        Suriyeliler Halk Platformu ismiyle halkı provoke eden bu hesabın önceden @sovalyeler3434 ismiyle yazdığı ve tweetleri ortaya çıktı. Destek çağrısında bulunan @Pirobotan73 adlı profilin @sovalyeler3434/@suriyehanedani hesabını kurduğu düşünülüyor. Profilin incelendiğinde de hesabın PKK yanlısı paylaşımlarda bulunduğu görüldü.

        Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarından Twitter üzerinden sığınmacı hesabı açarak halkı tahrik eden PKK ve FETÖ ile iltisaklı hesaplar ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

        Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

        Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacılar adı kullanılarak açılan "operasyon hesapları" ile halkımızı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığı görülmüştür.

        Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup, bu tür paylaşımlar ile Halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir.

        ÖZDAĞ, OĞAN VE ÖZCAN GİBİ İSİMLER YABANCI DÜŞMANLIĞINI KÖRÜKLÜYOR
        Operasyon hesaplarının yanında Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Tanju Özcan ve Bengi Başer gibi isimler de Suriyeliler üzerinden algı operasyonunu körüklüyor.

        Suriyelileri hedef alan Tanju Özcan tepki çeken uygulamalara giderek yabancılara fahiş su zammı ve nikah ücretini 100 bin lira yapmış "Burada evlenip, çocuk yapmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.

        Sinan Oğan ise Suriyeliler üzerinden asılsız bilgiler paylaşarak yabancı düşmanlığını pompalarken Ümit Özdağ da son dönemde provokasyonun dozunu iyice artırdı.

        ÖZDAĞ FİNANSE EDİYOR
        Operasyon hesaplarının paylaştığı görüntüleri yayarak çeşitli mesajlar veren Özdağ son olarak da "Sessiz İstila" isimli algı kokan içeriğin finansörü ve organizatörü olduğunu itiraf etti.

        Emniyet Genel Müdürlüğü dün sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada paylaşılan 'Sessiz İstila' kısa filminde bilgileri manipüle ederek yayınlayan ve provokatif paylaşımlarda bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

        7/24 ESASINA GÖRE SANAL DEVRİYE FAALİYETLERİ

        EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

            MANİPÜLE EDEN KİŞİ YAKALANDI

            Çalışmalar kapsamında, Youtube'de "Sessiz İstila" başlıklı kısa filmin yayınlandığı belirlenerek video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı tespit edilen H.K'nin Sakarya'da yakalandığı bildirildi.

            Açıklamada, Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen, "Militer Doktrin@militerdoktrin1" rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D'nin de İstanbul'da yakalandığı ifade edildi.

            Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

                ÜMİT ÖZDAĞ: SESSİZ İSTİLA'YI BEN FONLADIM
                Söz konusu gelişme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, manipülatif filmin kendisi tarafından fonlandığını itiraf etti.

                Filmle bağlantılı iki kişinin gözaltına alınması sonrası açıklama yapan Özdağ, "Belgesel benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım" dedi.

                Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

                "H.Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler "halk" değil. Misafir. Kin/düşmanlık yok."

                İÇİŞLERİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
                İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

                SİNAN OĞAN VE BENGİ BAŞER RAKAMLAR ÜZERİNDEN ALGI PEŞİNDE
                Özdağ gibi Oğan da sığınmacılar üzerinden toplumun sinir uçlarını kaşıyor. Asılsız iddialar ortaya atan Oğan, Göç idaresi tarafından verilen rakamların aksine abartılı rakamlar paylaşıyor.

                    Son olarak Suriyeli sayısının 10 milyon olduğunu iddia eden Oğan, İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'nın tepki göstermesine rağmen algı çalışmasını sürdürdü.

                    ÇATAKLI: UTANMADIYSAN İNSANLIK ADINA BEN UTANDIM!
                    Oğan'a tepki gösteren Çataklı, "Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin. Bu BİR 1,5 milyon ikametli Suriyeli var diyorsun. Bunlar 192 ayrı ülkeden düzenli göçmen. Bu İKİ! Utanmadın mı? Utanmadıysan insanlık adına ben utandım!" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

                    BENGİ BAŞER'İN SEÇİM YALANI
                    Prof. Dr. Bengi Başer de Sinan Oğan gibi asılsız rakamlar ortaya atarak 8 milyon Suriyeli ve Afgan'ın seçimlerde önemli rol oynayacağını iddia ederek 'seçmen' algısını işledi.

                    Yalanı sürdüren Başer'e İsmail Çataklı, "Bu hanımefendinin iki problemi var: Zeka ve cehalet! Okuduğunu anlamayacak kadar akıl fukarası, İnsanlığı utandıracak kadar cahil! Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz…Son yalanını da söyleyeyim; MSB'nin söylediği rakam -İdlip 3.8 milyon -Zeytindalı ve Fırat Kalkanı 1.2 milyon -Barış Pınarı 300 bin Yani Türkiye'de bulunan 3.7 milyon ile Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelerde yaşayan toplam nüfus o, Kötü niyetli sözümona akademisyen!" ifadeleriyle tepkisini gösyerdi.

                    OPERASYONLARIN AMACI NE?
                    Peki bu siyasi isimlerin ve operasyon hesaplarının amacı ne?, Türkiye bir yabancı istilası altında mı? Suriyeliler iddia edildiği gibi ayrıcalıklı mı?

                    DÖVİZ GİRİŞİ ENGELLENMEK Mİ İSTENİYOR?
                    Türkiye'ye turistik veya ticari amaçla gelen Suudi Arabistan, Pakistan, Katar gibi ülke vatandaşları da sırf kıyafet ve ten renklerinden dolayı mülteci oalrak lanse ediliyor ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılıyor. Ümit Özdağ gibi isimler ve operasyon hesapları sadece mülteci düşmanlığını körüklemiyor aynı zamanda Türkiye'ye gelen turisti ve sermayeyi de korkutuyor.

                    "BİLİNÇLİ BİR EKONOMİK SALDIRI OPERASYONUDUR"
                    Bu meseleye dikkat çeken isimlerden biri de Gazeteci Recep Yeter oldu. Yeter, "Turistleri ırkçı yaklaşımla hedef göstermek pandemi sonrası en büyük döviz giriş kaynağına yönelik bilinçli bir ekonomik saldırı operasyonudur. Dün PKK bombalarla bunu amaçlıyordu, bugün Atatürkçü Kemalist ırkçı maskeli FETÖcüler vs yapıyor. Reklerinin biri kızıl biri lacivert" ifadelerini kullandı.

                        "İSTİHBARAT SERVİSLERİ TARAFINDAN ÜRETİLİYOR"
                        "Eminönü'nde toplanıp Afganistan bayrağı açan Afganlar, "Burası Eminönü değil Afganistan önü" diye bağırdı." şeklinde bir videoyu alıntılayan ve muhalif tutumu ile bilinen Deniz Ülke Arıboğan da oynanan oyuna dikkat çekti.

                        Arıboğan, "Bu tür videolar tahrik etmek için istihbarat servisleri tarafından üretiliyor.Kanmayın! Evsahiplerinin göçmenlere karşı tepkisel olduğu böyle bir psikolojik ortamda bir yabancının bu videoyu çekip paylaşması için ya gerizekalı ya da hayli ileri zekalı (bilinçli) olması gerekir." dedi.

                        SURİYELİLER AYRICALIKLI MI?
                        Özdağ'ın başını çektiği "Türkiye istila edildi" "SuriyelilerTürklerden daha fazla imkana sahip" iddiaları da gerçeği yansıtmıyor.

                        Ne 10 milyona yakın Suriyeli var ne seçimlerde oy kullanacaklar ne maaşa bağlandılar.

                        İşte Soru cevap şeklinde Suriyeli ve sığınmacı gerçeği...

                        TÜRKİYE'DE NE KADAR SIĞINMACI VAR?
                        Türkiye'de toplamda 5 milyon 498 bin 586 mülteci bulunmaktadır.

                        TÜRKİYE'DE NE KADAR SURİYELİ VAR?
                        3 milyon 768 bin 716 Suriyeli bulunmakta. Geçici koruma kapsamında ülkemizde ikamet etmektedirler.

                        NE KADAR SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ?
                        Yaklaşık 500 bin Suriye'li Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarıyla oluşturduğu güvenli bölgeler sayesinde ülkesine döndü.

                        KAÇ SIĞINMACIYA VATANDAŞLIK VERİLDİ?
                        190 bine yakın sığınmacıya vatandaşlık verildi. Sığınmacıların kimlik belgeleri kayıtlı. Ayrıca 2016 tarihinden bu yana 143 bin 808 düzensiz göçmenin işlemini yapıldı.

                        SURİYELİLERE MAAŞ VERİLİYOR MU?
                        Yabancılara maaş verilmiyor. Maaş olarak söylenen para Avrupa Birliği'nin Kızılay aracılığı ile dağıttığı yardım kartı.

                        SURİYELİLER OY KULLANACAK MI?
                        Vatandaşlığa alınmayan hiçbir Suriye'li oy kullanamaz.

                        SIĞINMACILARIN ESKİ KİMLİK BİLGİLERİ DEVLET TARAFINDAN BİLİNİYOR MU?
                        Bir kişi kayıt edilmeden önce elindeki tüm belgeler (pasaport,kimlik, evlilik cüzdanı vs.) alınıp kayıtları yapılıyor.Eğer belge yoksa geldikleri mahalleye kadar 99 farklı alanda verileri alınıyor. Eğer sorun yoksa "Geçici Koruma Kimlik" belgesi düzenleniyor. Bu bilgileri alındığı an kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimleri ile bu veriler paylaşılıyor Eğer bu kişi hakkında olumsuz bir durum varsa bu kişiye herhangi bir şekilde statü verilmiyor.

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                        Haberler Yaşam Bakan Soylu'dan sığınmacılar üzerinden provokasyon yapanlara sert tepki: Bunlar operasyon çocukları
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