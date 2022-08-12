Irkçı Ümit Özdağ'ın Cerablus yalanı! Provokasyonu kendisine meze yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün yaptığı, "Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım aksi takdirde kalıcı barış olmaz" açıklaması sonrası bir grup provokatörün yaptığı eylemler üzerinden yalan söyleyen ırkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yine yine provokasyon yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından bir grup provokatör Cerablus'ta Türkiye'ye yönelik protesto düzenledi. Suriye Milli Ordusu Manevi Rehberlik Heyeti ise Türk bayrağına yapılan saldırı sonrası hesap sorulacağını açıklayarak, "Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, Suriye devriminin bayrağı gibi, gururun simgesi, zaferin unvanı, büyük bir halkın amblemidir ve yeri kahramanların başlarının ve şehitlerin bedenlerinin üzerindedir. Haddi aşanlardan hesap sorulacak" sözleriyle tepki gösterdi.