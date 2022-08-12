Irkçı Ümit Özdağ'ın Cerablus yalanı! Provokasyonu kendisine meze yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün yaptığı, "Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım aksi takdirde kalıcı barış olmaz" açıklaması sonrası bir grup provokatörün yaptığı eylemler üzerinden yalan söyleyen ırkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yine yine provokasyon yaptı.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından bir grup provokatör Cerablus'ta Türkiye'ye yönelik protesto düzenledi. Suriye Milli Ordusu Manevi Rehberlik Heyeti ise Türk bayrağına yapılan saldırı sonrası hesap sorulacağını açıklayarak, "Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, Suriye devriminin bayrağı gibi, gururun simgesi, zaferin unvanı, büyük bir halkın amblemidir ve yeri kahramanların başlarının ve şehitlerin bedenlerinin üzerindedir. Haddi aşanlardan hesap sorulacak" sözleriyle tepki gösterdi.
IRKÇI PROVOKATÖR ÜMİT ÖZDAĞ YİNE İŞ BAŞINDA! YALAN MALZEMESİ OLARAK KULLANDI
Özdağ, yaşanan bu olayların ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımla TSK'nin Suriyelilere müdahalede bulunduğu yalanını söyleyerek, "Cerablus'ta AK Parti'nin Şam ile görüşmesini protesto eden Suriyelilere karşı TSK müdahalede bulunmaya başlamış. Başımıza bela olacaklarını söylemiştik. Türkiye'nin kiminle görüşeceğine karar verebileceklerine inanıyorlar. Hepsini yollayacağız." ifadelerini kullandı.
ÖZDAĞ'I BU KEZ GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL YALANLADI
Özdağ'ın provokasyon dolu açıklamasının ardından Twitter'dan bir paylaşım yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Cerablusta 200 kişini katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Suriye Milli Ordusu karargahına yaklaşıldığı için kendi unsurları tarafından havaya ateş edilerek gösteri sonlandırılmıştır." sözleriyle, TSK'nın herhangi bir müdahalede bulunmadığını kaydetti.