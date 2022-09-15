Rant çetesine teslim oldular! Konuyu değiştirmek isterken duvara tosladılar

Cumhuriyet Halk Partisi, TBMM'de kendilerinin de oyuyla kabul edilen e-Ticaret kanununun bazı maddelerinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bu iki yüzlü siyaset anlayışına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'ye 'rant çetelerini' sevindirmek eleştirisinde bulundu.
Başvuruların Anayasa Mahkemesi'nin sitesinden görülebileceğini bilmeyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ey Hamza Dağ, sen, bu başvuruyu nereden öğrendin? Bu başvuru Anayasa Mahkemesinin bilgisayarlarında ve Cumhuriyet Halk Partisinin bilgisayarlarındadır" diyerek baltayı taşa vurdu.
SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ
Dağ, dün bu konuda yaptığı açıklamaların ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de açıklama yaptığını hatırlatarak, "CHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel, suçluluk psikolojisiyle olsa gerek, apar topar bazı açıklamalar yaptı.
Bana da bir soru yöneltti, 'Ey Hamza Dağ, sen, bu başvuruyu nereden öğrendin? Bu başvuru Anayasa Mahkemesinin bilgisayarlarında ve Cumhuriyet Halk Partisinin bilgisayarlarındadır' dedi. Sayın Özel, Anayasa Mahkemesinin internet sitesine girerse internet sitesinde yapılan bu başvuruyu çok açık net bir şekilde görebilir." ifadesini kullandı.
ÖZEL'E ÇALIM ATMIŞLAR
CHP'nin e-Ticaret kanununun bazı maddelerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde bulunan başvuru belgesini gösteren Dağ, şunları kaydetti: Bu, Anayasa Mahkemesi internet sitesinden alınmış bilgidir. Yapılmış olan başvuru burada çok açık, net bir şekilde görülmektedir. Anlaşılıyor ki apar topar, suçluluk psikolojisiyle birileri Sayın Özel'e çalım atmış, onu trollemişlerdir. Ama tabii ki bunda Sayın Özel'in bilgisizliği de çok açık net bir şekilde ortadadır.