Rant çetesine teslim oldular! Konuyu değiştirmek isterken duvara tosladılar

Cumhuriyet Halk Partisi, TBMM'de kendilerinin de oyuyla kabul edilen e-Ticaret kanununun bazı maddelerinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bu iki yüzlü siyaset anlayışına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'ye 'rant çetelerini' sevindirmek eleştirisinde bulundu.

Başvuruların Anayasa Mahkemesi'nin sitesinden görülebileceğini bilmeyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ey Hamza Dağ, sen, bu başvuruyu nereden öğrendin? Bu başvuru Anayasa Mahkemesinin bilgisayarlarında ve Cumhuriyet Halk Partisinin bilgisayarlarındadır" diyerek baltayı taşa vurdu.

SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ

Dağ, dün bu konuda yaptığı açıklamaların ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de açıklama yaptığını hatırlatarak, "CHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel, suçluluk psikolojisiyle olsa gerek, apar topar bazı açıklamalar yaptı.