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    • 15.09.2022 13:45
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    • 15.09.2022 14:03
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    Rant çetesine teslim oldular! Konuyu değiştirmek isterken duvara tosladılar

    TBMM'de kabul edilen e-Ticaret kanununun bazı maddelerinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin 52 milletvekilinin, TBMM Genel Kurul'unda yapılan oylamada kabul oyu verdiği ortaya çıkmıştı. Duruma tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ 'rant çetelerini' sevindirecek hamlenin arkasında İYİ Parti'nin olabileceğini belirtmişti. Dağ'ın açıklamalarının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, başvurunun sadece CHP ve Anayasa Mahkemesi tarafından bilindiğini öne sürdüğü açıklamasıyla duvara tosladı. Dağ yaptığı açıklamada, "Sayın Özel, Anayasa Mahkemesinin internet sitesine girerse internet sitesinde yapılan bu başvuruyu çok açık net bir şekilde görebilir" dedi.

    AK Parti’den CHP’li Özgür Özel’e ’AYM’ tepkisi

    Cumhuriyet Halk Partisi, TBMM'de kendilerinin de oyuyla kabul edilen e-Ticaret kanununun bazı maddelerinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bu iki yüzlü siyaset anlayışına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'ye 'rant çetelerini' sevindirmek eleştirisinde bulundu.

    Başvuruların Anayasa Mahkemesi'nin sitesinden görülebileceğini bilmeyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ey Hamza Dağ, sen, bu başvuruyu nereden öğrendin? Bu başvuru Anayasa Mahkemesinin bilgisayarlarında ve Cumhuriyet Halk Partisinin bilgisayarlarındadır" diyerek baltayı taşa vurdu.

    SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ
    Dağ, dün bu konuda yaptığı açıklamaların ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de açıklama yaptığını hatırlatarak, "CHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel, suçluluk psikolojisiyle olsa gerek, apar topar bazı açıklamalar yaptı.

    Bana da bir soru yöneltti, 'Ey Hamza Dağ, sen, bu başvuruyu nereden öğrendin? Bu başvuru Anayasa Mahkemesinin bilgisayarlarında ve Cumhuriyet Halk Partisinin bilgisayarlarındadır' dedi. Sayın Özel, Anayasa Mahkemesinin internet sitesine girerse internet sitesinde yapılan bu başvuruyu çok açık net bir şekilde görebilir." ifadesini kullandı.

    ÖZEL'E ÇALIM ATMIŞLAR
    CHP'nin e-Ticaret kanununun bazı maddelerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde bulunan başvuru belgesini gösteren Dağ, şunları kaydetti: Bu, Anayasa Mahkemesi internet sitesinden alınmış bilgidir. Yapılmış olan başvuru burada çok açık, net bir şekilde görülmektedir. Anlaşılıyor ki apar topar, suçluluk psikolojisiyle birileri Sayın Özel'e çalım atmış, onu trollemişlerdir. Ama tabii ki bunda Sayın Özel'in bilgisizliği de çok açık net bir şekilde ortadadır.

        SORULARA CEVAP VERSİNLER
        Birçok konuda Anayasa Mahkemesine CHP gittiğinde bunu davulla, zurnayla ve basına bildirerek yaparlardı. Sessiz sedasız bir şekilde bunu Anayasa Mahkemesine götürmelerindeki suçluluk psikolojisinin ne olduğunu dün onlara sorduk. Ama onlar bunun esasıyla ilgili durumda milletimize açıklama yapmaları gerekirken, Genel Başkan veya grup başkanvekilleri, açıkçası yine etraftan dolanarak suyu bulandırmaya çalışmaktadırlar. Biz işin burasıyla ilgilenmiyoruz. Popülizmi bıraksınlar. Bizim dünkü sorduğumuz sorulara cevap versinler.

        RANT ÇETELERİ İPOTEK Mİ ALDI?
        Hamza Dağ, soruları tekrar yönelttiğini belirterek, şöyle devam etti:
        Siz, 'Mecliste rant çeteleri bu kanunu engellemeye çalışıyor, onun için biz bu kanun çıkması için çaba sarf ediyoruz' dediniz. Bugün Anayasa Mahkemesine gittiğinizde rant çeteleri Cumhuriyet Halk Partisini ipotek mi almıştır? Bir.

        İki, hem mecliste hem meclis öncesi hazırlık sırasında yapmış olduğumuz görüşmeler, konuşmalarda tüm sektörde sadece bir şirketin bu konuda karşı olduğu bilinmekteydi. O bir şirketin menfaati, milletin menfaatinin önüne mi geçme durumundadır. O bir şirket, Cumhuriyet Halk Partisi 52 milletvekilinin iradesini ipotek mi almıştır?

            BU RİSKE NİYE GİRMEK İSTEMEKTEDİR?
            Açıkçası yerli ve milli olarak kendiniz nitelendirdiğiniz, kendiniz ifadede bulunduğunuz bu konuda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı burada millet iradesini niye ipotek altına almak istemektedir? Bu riske niye girmek istemektedir? Bu soruları biz kendilerine tekrar yöneltiyoruz, tekrar ifade ediyoruz.

            CHP BU KONUDA GÜNAHKARDIR
            Dağ, bunun tekelleşmeyi, kartelleşmeyi önleyen bir kanun olduğunu, CHP'nin kendisinin de ifade ettiğini aktararak, "Ama bunu Anayasa Mahkemesine götürmelerini biz çok manidar buluyoruz. Dün de ifade ettiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda günahkardır ve Cumhuriyet Halk Partisi eğer bu sektörde bir sene sonra, iki sene sonra bir tekelleşme durumu söz konusu olursa, bunun bugün de müsebbibidir. Bu sorularımıza cevabı da Sayın Genel Başkan'dan, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bekliyoruz. değerlendirmesinde bulundu.

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