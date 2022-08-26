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    • Güncel
    • 26.08.2022 18:11
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    • 26.08.2022 19:00
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    Kafatasçı Ümit Özdağ'dan Cuma namazında provokasyon! Atatürk üzerinden şov yaptı, Fatiha'nın maneviyatını ayaklar altına aldı

    Irkçı söylemler ve yabancı düşmanlığı üzerinden oy devşiren, her fırsatta toplumun sinir uçlarına dokuna eylemlerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cuma namazı için gittiği camide çirkin bir provokasyona soyundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden duyar kasıp şov yapan Özdağ, imamın hutbe okuduğu sırada "Atatürk'ü anmayacak mıyız" diye bağırdı. Daha sonra imamdan rol çalan Özdağ "Atatürk'e Fatiha" diyerek şovunu tamamladı. Oy uğruna Atatürk'ü kullanıp Fatiha ve hutbenin maneviyatını ayaklar altına alan etki ajanına büyük tepki gösterildi. Öte yandan Atatürk'ün, hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasakladığı da bilinenler arasında.

    Ümit Özdağ ibadeti provokasyona alet etti

    'Milliyetçilik' maskesine bürünürek ırkçı söylemler üreten, toplumun sinir uçlarına dokunan paylaşımlar ve eylemlerde bulunarak etki ajanlığı yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oy uğruna şekilden şekle girmeye devam ediyor.

    Ümit Özdağ ibadeti provokasyona alet etti | VİDEO


    Gittiği her yerin nabzını yükselten Özdağ, algı operasyonunda sınır tanımayarak yabancı düşmanlığını körüklediği gibi hassas konuları da kendisine malzeme etmeyi ihmal etmiyor.




    Bunun son örneği bugün kayıtlara geçti. Afyonkarahisar'da Cuma namazı için soluğu camide alan Ümit Özdağ, çirkin bir provokasyona soyundu.




    'ATATÜRK' DUYARI KASTI, HUTBEYİ BÖLÜP BAĞIRDI
    İmamın hutbeyi okuduğu sırada devreye giren etki ajanı Özdağ, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk üzerinden duyar kasarak "Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız" diye bağırdı.



        Özdağ, hutbeyi böldükten sonra "Atatürk'e Fatiha" diyerek adeta imamdan rol çaldı.

        İBADETİ PROVOKASYONA ALET ETTİ
        Fatihanın maneviyatının ayaklar altına alıp, en az namaz kadar önemli ve mühim olan hutbenin maneviyatını zedeleyen Zafer Partisi Genel Başkanı'na büyük tepki gösterildi.

        İbadeti, provokasyona alet etmesi kınandı.




        ATATÜRK HUTBELERDE ADINDAN BAHSEDİLMESİNİ KENDİ İMZASI İLE YASAKLADI
        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasakladığı öğrenildi.

        Atatürk'ün, tüm valiliklere gönderdiği 5 Mart 1924 tarihli kararnamede kişilere değil, millete ve Cumhuriyet'e dua edilmesi isteniyor.



        Atatürk'ün söz konusu kararnamesinde, "Bundan sonra hutbelerde isim zikredilmeksizin 'millet ve cumhuriyetin saadet ve selametine dua edilmesini" isteniyor.
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        Haberler Güncel Kafatasçı Ümit Özdağ'dan Cuma namazında provokasyon! Atatürk üzerinden şov yaptı, Fatiha'nın maneviyatını ayaklar altına aldı
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