Kafatasçı Ümit Özdağ'dan Cuma namazında provokasyon! Atatürk üzerinden şov yaptı, Fatiha'nın maneviyatını ayaklar altına aldı

'Milliyetçilik' maskesine bürünürek ırkçı söylemler üreten, toplumun sinir uçlarına dokunan paylaşımlar ve eylemlerde bulunarak etki ajanlığı yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oy uğruna şekilden şekle girmeye devam ediyor.
Ümit Özdağ ibadeti provokasyona alet etti | VİDEO
Gittiği her yerin nabzını yükselten Özdağ, algı operasyonunda sınır tanımayarak yabancı düşmanlığını körüklediği gibi hassas konuları da kendisine malzeme etmeyi ihmal etmiyor.
Bunun son örneği bugün kayıtlara geçti. Afyonkarahisar'da Cuma namazı için soluğu camide alan Ümit Özdağ, çirkin bir provokasyona soyundu.
'ATATÜRK' DUYARI KASTI, HUTBEYİ BÖLÜP BAĞIRDI
İmamın hutbeyi okuduğu sırada devreye giren etki ajanı Özdağ, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk üzerinden duyar kasarak "Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız" diye bağırdı.