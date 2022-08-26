Kafatasçı Ümit Özdağ'dan Cuma namazında provokasyon! Atatürk üzerinden şov yaptı, Fatiha'nın maneviyatını ayaklar altına aldı





Özdağ, hutbeyi böldükten sonra "Atatürk'e Fatiha" diyerek adeta imamdan rol çaldı.



İBADETİ PROVOKASYONA ALET ETTİ

Fatihanın maneviyatının ayaklar altına alıp, en az namaz kadar önemli ve mühim olan hutbenin maneviyatını zedeleyen Zafer Partisi Genel Başkanı'na büyük tepki gösterildi.



İbadeti, provokasyona alet etmesi kınandı.







ATATÜRK HUTBELERDE ADINDAN BAHSEDİLMESİNİ KENDİ İMZASI İLE YASAKLADI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasakladığı öğrenildi.



Atatürk'ün, tüm valiliklere gönderdiği 5 Mart 1924 tarihli kararnamede kişilere değil, millete ve Cumhuriyet'e dua edilmesi isteniyor.