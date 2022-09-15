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    • 15.09.2022 13:14
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    MSB'den Azerbaycan'a rap müzikli destek

    Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı provokasyonlara karşılık Ermenistan tarafına ait askeri hedefleri vurdu. Operasyonun ardından Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan gerginlik devam ediyor. Türkiye süreçte Azerbaycan'a desteğini açıkça gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı da, Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan gerginliğin ardından Azerbaycan’a rap müzikli klip ile destek verdi.

    MSB paylaştı: Azerbaycan’a rap müzikli destek

    Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan gerginliğin ardından MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan rap müzikli klip, platform kullanıcıları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

    Destek klibi sosyal medyada büyük beğeni topladı | Video

    İKİ DEVLET TEK MİLLETİZ!
    MSB tarafından yapılan paylaşımda "Bizler özbeöz kardeş; iki devlet, tek milletiz! Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığımız bu özel günde, Ermenistan'ın saldırgan ve provokatif eylemlerine güçlü şekilde karşı duran Kahraman Azerbaycan Ordusunu ve asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

    71 ASKER ŞEHİT OLDU
    Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti. 12 Eylül gecesi iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı 71 askerin şehit olduğunu açıkladı.

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    Haberler Güncel MSB'den Azerbaycan'a rap müzikli destek
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