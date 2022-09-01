8 çeyrek kesintisiz! Türkiye büyümede beklentiyi aştı: Yüzde 7.6

Türkiye yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı yeni ekonomi modeli ile büyümeye devam ediyor. Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 ile, piyasa beklentisi olan 7.3'ün üzerinde büyüdü. Böylece ekonomide 2020'nin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme süreci kesintisiz 8 çeyreğe taşınmış oldu.
Türkiye yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetti | VİDEO
TÜİK aynı zamanda daha önce yüzde 7.3 olarak açıklanan ilk çeyrek büyümesini de 7.5 olarak revize etti. Büyümenin lokomotifliğini güçlü hane halkı tüketimi, hızla artan hizmet ve sanayi sektörü ile ihracat üstlendi.
OECD VE G20'DE İKİNCİ
Beklentinin üzerinde gelen büyümenin ardından Moody's, dün bu yıla ilişkin tahminini yüzde 3.5'ten 4.5'e çıkardı. Türkiye ikinci çeyrekte sergilediği performansa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile G20 içerisinde en fazla büyüyen ikinci ülke oldu. OECD ülke ekonomilerinin ikinci çeyrekte ortalama büyümesi yüzde 3.6 oldu. İkinci çeyrekte büyüme Avrupa Birliği'nde yüzde 4, Euro Bölgesi'nde yüzde 3.9 olarak kayıtlara geçti. OECD'de yüzde 8.3 ile Slovenya, G20'de ise yüzde 12.1 ile Suudi Arabistan en fazla büyüyen ülkeler oldu. Gayisafi Yurtiçi Hasıla TL bazında ilk defa 10 trilyon lirayı geçerken, kişi başı gelir 9 bin 690 dolarla 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
İHRACAT LOKOMOTİF OLDU
Tarihi rekorların kırıldığı ihracat, yılın ikinci çeyreğinde de ekonomide büyümenin lokomotifi olmaya devam etti. İkinci çeyrekte yüzde 16.4 artan ihracatın büyümeye katkısı 3.87 puan oldu. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanırken, net katkı 2.7 puan seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayisinin de büyümeye katkısı 1.6 puan oldu. Yatırımların ilk çeyrekte 0.3 puan olan büyümeye katkısı, ikinci çeyrekte 4 kat artarak 1.2 puana yükseldi. İkinci çeyrekte makine-teçhizat yatırımlarının yüzde 17.8 arttığı dikkat çekti. Yatırımlardaki toplam artış yüzde 4.7 olarak greçekleşti. Hizmetler sektörü pandeminin yaralarını sararken büyümeye de ivme kattı. Hizmetler sektöründeki yüzde 18.1'lik büyümenin ekonomiye katkısı 4.24 puan oldu. Finans kesimi kredi büyümesinin ve güçlü kârların etkisiyle büyümeye olumlu katkı veren sektörler arasında yer aldı. Finans sektöründeki yüzde 26.6'lık büyümenin ekonomiye katkısı 1.31 puan oldu.