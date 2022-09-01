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    • Ekonomi
    • 01.09.2022 16:51
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    • 01.09.2022 17:01
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    Türkiye büyüdü hepsi şaşkına döndü! Moody's'in ardından Goldman Sachs da revize etti

    Türkiye'nin uyguladığı ekonomi modeli büyüme rakamlarıyla meyvesini verdi. İkinci çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 7,6 oranında büyürken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da peş peşe tahminlerini revize etti. Moody's'in ardından Goldman Sachs da Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 5,5'a yükseltti.

    Moody’s’in ardından Goldman Sachs da revize etti

    Önemli ABD yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5`ten yüzde 5,5`e yükseltti.

    Goldman Sachs Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e yükseltti.

    TÜRKİYE DÖVİZ REZERV ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ
    Aralarında Clemens Grafe'nin de olduğu ekonomistler 22 Temmuz'u takip eden üç haftadaki Türkiye Döviz rezerv artışlarına dikkat çekti ve bu artışta yaklaşık 15 milyar dolarlık bir yabancı girişinin etkili olduğunu hesapladı.

    Bu rezerv artışının dış fonlama açığını kapamak için para politikasını sıkılaştırma ihtiyacını ciddi ölçüde azalttığını belirten ekonomistler "Karar vericiler bu alanı büyümeyi desteklemek üzere kullanacak" değerlendirmesini yaptı.

        "TÜRKİYE POLİTİKA FAİZİNİ BİR SİNYAL ARACI OLARAK KULLANIYOR"
        Ekonomistler yüzde 75 olan yıl sonu tüketici enflasyonu tahminlerini revize etmedi. Faiz tahminin de değişmediği raporda Goldman ekonomistleri "Bize göre Türkiye politika faizi finansal koşullara doğrudan etki yapmak yerine bir sinyal aracı gibi kullanılıyor. Bu doğrultuda son faiz indirimini sıkılaştırma olmayacağı sinyali olarak görüyoruz" ifadesine yer verdi.

        MOODY'S DE TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜME ÖNGÖRÜYOR
        Uluslarararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de dün yayımladığı "Global Makro Görünüm 2022-23 Raporu"nda Türkiye için 2022 büyüme ve enflasyon beklentisini yukarı yönde revize etmişti.

        ULUSLARARASI FİNANS ENSTİTÜSÜ BAŞEKONOMİSTİ ROBİN BROOKS'DAN İHRACAT VE TURİZM ÖVGÜSÜ
        Türkiye'nin ekonomideki bu başarısı uluslararası ekonomistlerin de dikkatini çekti. Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin ekonomideki başarısını överek, "Muazzam bir patlamayı serbest bırakmak için gereken tek şey pazarlara selam vermek." yorumunda bulundu.

        Brooks, sosyal medya hesabından paylaşımda "Türkiye'nin net ihracatı, son 2 yılda GSYİH'ye olumlu katkıda bulundu (pembe), bu, imalat ve turizm sektörlerinin ne kadar rekabetçi olduğunun bir göstergesi. Muazzam bir patlamayı serbest bırakmak için gereken tek şey pazarlara selam vermek. Politikada ortodoksiye yönelik küçük bir kayma bile bir patlamayı serbest bırakacaktır." ifadelerini kullandı.

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        Moody’s’in ardından Goldman Sachs da revize etti
        Haberler Ekonomi Türkiye büyüdü hepsi şaşkına döndü! Moody's'in ardından Goldman Sachs da revize etti
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