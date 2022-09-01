Türkiye büyüdü hepsi şaşkına döndü! Moody's'in ardından Goldman Sachs da revize etti

TÜRKİYE DÖVİZ REZERV ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Aralarında Clemens Grafe'nin de olduğu ekonomistler 22 Temmuz'u takip eden üç haftadaki Türkiye Döviz rezerv artışlarına dikkat çekti ve bu artışta yaklaşık 15 milyar dolarlık bir yabancı girişinin etkili olduğunu hesapladı.

Bu rezerv artışının dış fonlama açığını kapamak için para politikasını sıkılaştırma ihtiyacını ciddi ölçüde azalttığını belirten ekonomistler "Karar vericiler bu alanı büyümeyi desteklemek üzere kullanacak" değerlendirmesini yaptı.