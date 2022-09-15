Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.09.2022 12:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2022 12:29
    ABONE OL

    Bakan Murat Kurum A Haber'de! Sosyal Konut Projesi'ne kimler başvurabiliyor? Detaylar neler?

    Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum A Haber canlı yayınında "Sosyal Konut Projesi" ile ilgili detayları ve başvuru şartlarını anlatıyor... Bakan Kurum, konut alanlarının vatandaşların talepleri doğrultusunda belirlendiğini açıkladı. Konut sayısının ise nüfus dağılımına göre belirlendiğini söyledi. Bakan Kurum konut fiyatlarının "şerefiyeye" göre belirleneceğini açıkladı. Bakan Kurum, taksit ödemelerinde artışa sınırlama getirilebileceğinin sinyalini de verdi. Kurum ayrıca cayma hakkı olup olmadığına ilişkin merak edilen soruyu da yanıtladı.

    AHaber CANLI YAYIN

    Dar gelirli aileleri ve gençleri ev sahibi yapmak için hazırlanan TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi başvuruları başladı. Ev sahibi olmak isteyenler kamu bankalarının açılış saatlerinden önce, şubelerin önüne gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Başvuru sayısı bir milyonu geçti.

    A Haber'e konuk olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rüya Akkuş'un sorularını yanıtladı.

    İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:
    İlk evim ilk iş yerim sosyal konut projesinde başvuru sayısı saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı.

    2023 ve 2028 yıllarına ilişkin bir hedef koydu, 2023 ve 2028 yılları arasında 500 bin konut, 250 bin konut arsa ve 50 bin iş yeri planladık.

    31 Ekim'e kadar başvurlarımızı alacağız. Başvuru sayısının bu kadar olması, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güveni projeye olan güveni bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlarımızın ne talepleri varsa görev yaptığım 4 buçuk yıllık sürede yaptım bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

    KONUT ALANLARI NASIL BELİRLENDİ?
    Şehirlerden taleplerimizi aldık. Konut sıkıntısı çeken, kira fiyatlarında artış olan bölgelerde taleplerinizi bize iletin dedik. Gittiğim her ilde yaptığım toplantılarda vatandaşlarımızdan gelen talepleri not aldım.

    Türkiye'nin 81 ilinde nüfus oranıyla eş oranlı sayıları belirledik. Arkadaşlarımız aylardır çalışmalarını sürdürdü. Böylece alanları belirlemiş olduk. Sosyal alanlarıyla beraber yapılacak projeler. Konutlar altyapısıyla teslim edilecek. 1 milyon 170 bin sosyal konutumuza bakıldığında altyapı yapıldığını görecekler bu projemizde böyle olacak. Ticaret alanı, okulu, parkı günlü ihtiyaçlar karşılanacak her şey yapılacak. Bugüne kadar 26 bin sosyal alanı yapmış bir kurumdan bahsediyoruz. Alanlarımızı sayılarımızı buna göre belirledik.

        Arsa kısmına gelecek olursak yine konutların fiyatların artış gösterdiği illerde, hazina mülkiyetindeki arazileri vatandaşımızın uygun bedellerde konut yapabilmesi adına planlayacağız. Bizim sosyal konut yapacağımız alanlara yakın alanları belirledik. 60 milyon metrekare alan belirledik. Başvuruları da 10 Ekim itibarıyla almaya başlayacağız 7 Kasım'a kadar da devam edecek.

        İstanbul'da neden belirlemedik. İstanbul'da da konut talebini kira artış talebinin gerçekten yüksek olduğu bir süreçte. Burada vatandaşlarımıza konutlarımızı yapacağız. Alt ve üst yapısıyla yapacağız. Buralarda konut yaparak bu talebi gidermeye gittik. İstanbul'da arsa fiyatları yüksek o yüzden konut yapalım bizim yaptığımız konutlara her gelir grubuna hitap eden konuttan vatandaşımız alabilsin istedik.

        HANGİ CEPHE HANGİ KAT? NASIL BELİRLENECEK?
        Bölgesel ve yerel taleplerin ne olduğu bu talepleri dikkate alarak proje geliştirdik. Ege'de Akdeniz'in belirli kesimlerinde balkon ihtiyacı var. Bu illerimizde yöresel bölgelerin ihtiyaçlarına göre proje geliştiriyoruz.

        Doğu Karadeniz'de yaptığımız projede belki daha küçük balkon, ahşaptan bir kaplama yaparken Mardin'de, Mardin taşını kullandık. Ege'ye gittik o bölgede geniş balkon talebi var. Ona karşılık gelecek proje geliştirdik.

        Kuralar çekilecek ve şerefiyesine göre o bölgedeki ortalama bedeller ödeyecekler. Kura sistemi olduğu için oradan bir müdahale söz konusu değil. Vatandaşımızın da bu konuda talep hakkı söz konusu değil.

        105 metrekare en büyük evimiz. 850 bin lira 3+1 3187 liradan başlayan taksitlerle ödeyebilecekler büyükşehirde olmayan vatandaşlarımız.
        İzmir, Ankara ve İzmir'de 950 bin olacak.

        TAPU DEVRİ YAPANLAR DİKKAT! DENETİMLER NASIL OLACAK?
        Çok büyük bir talep var. Burada hiçbir fırsatçıya müsaade etmeyeceğiz. Burada gerçekten ev ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımızın ev alması önceliğimiz. Arkadaşlarımız buna göre inceleme yapacaklar. Açıklama yaptığımız tarihten itibaren üzerine tapu olmamalı. Hisseli, imarlı arsası olanlar başvuru yapamayacaklar. İş yeri alacak vatandaşların ise üzerine iş yerinin olmaması gerekiyor. Arsa alacak vatandaşların ise tapuda başvuru günü itibarıyla üzerine kayıt konut veya arsasının bulunmaması gerekiyor.

        TAKSİT ÖDEMELERİNDE ARTIŞ SINIR VAR MI?
        Vatandaşlarımıza geçen sene yüzde 85 fiyat artışı olmasına rağmen biz bir yıl içerisinde toplam yüzde 25 artış yaptık. Yani bu yetkimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla biz vatandaşlarımıza artış miktarını kirada yüzde 25'i geçemezse bizim de TOKİ'den borçlanan kardeşlerimize yapacağımız maksimum artış yüzde 25 olmalı dedik ve bu anlayışla taksitlerimizi artırdık. Vatandaşlarımıza yüzde 80 artış gelirken biz, bize borçlu olan kardeşlerimize sadece yüzde 25 artış yaptık. Milletimiz müsterih olsun.

        Ayrıntılar geliyor...
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İSKİ yine boru patlattı! Bu kez adres Maltepe!
        Haberler Güncel Bakan Murat Kurum A Haber'de! Sosyal Konut Projesi'ne kimler başvurabiliyor? Detaylar neler?
            SON DAKİKA