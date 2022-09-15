Bakan Murat Kurum A Haber'de! Sosyal Konut Projesi'ne kimler başvurabiliyor? Detaylar neler?

HANGİ CEPHE HANGİ KAT? NASIL BELİRLENECEK?

Bölgesel ve yerel taleplerin ne olduğu bu talepleri dikkate alarak proje geliştirdik. Ege'de Akdeniz'in belirli kesimlerinde balkon ihtiyacı var. Bu illerimizde yöresel bölgelerin ihtiyaçlarına göre proje geliştiriyoruz.

Doğu Karadeniz'de yaptığımız projede belki daha küçük balkon, ahşaptan bir kaplama yaparken Mardin'de, Mardin taşını kullandık. Ege'ye gittik o bölgede geniş balkon talebi var. Ona karşılık gelecek proje geliştirdik.

Kuralar çekilecek ve şerefiyesine göre o bölgedeki ortalama bedeller ödeyecekler. Kura sistemi olduğu için oradan bir müdahale söz konusu değil. Vatandaşımızın da bu konuda talep hakkı söz konusu değil.

105 metrekare en büyük evimiz. 850 bin lira 3+1 3187 liradan başlayan taksitlerle ödeyebilecekler büyükşehirde olmayan vatandaşlarımız.

İzmir, Ankara ve İzmir'de 950 bin olacak.

TAPU DEVRİ YAPANLAR DİKKAT! DENETİMLER NASIL OLACAK?

Çok büyük bir talep var. Burada hiçbir fırsatçıya müsaade etmeyeceğiz. Burada gerçekten ev ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımızın ev alması önceliğimiz. Arkadaşlarımız buna göre inceleme yapacaklar. Açıklama yaptığımız tarihten itibaren üzerine tapu olmamalı. Hisseli, imarlı arsası olanlar başvuru yapamayacaklar. İş yeri alacak vatandaşların ise üzerine iş yerinin olmaması gerekiyor. Arsa alacak vatandaşların ise tapuda başvuru günü itibarıyla üzerine kayıt konut veya arsasının bulunmaması gerekiyor.