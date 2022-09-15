Bakan Murat Kurum A Haber'de! Sosyal Konut Projesi'ne kimler başvurabiliyor? Detaylar neler?

Dar gelirli aileleri ve gençleri ev sahibi yapmak için hazırlanan TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi başvuruları başladı. Ev sahibi olmak isteyenler kamu bankalarının açılış saatlerinden önce, şubelerin önüne gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Başvuru sayısı bir milyonu geçti.
A Haber'e konuk olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rüya Akkuş'un sorularını yanıtladı.
İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:
İlk evim ilk iş yerim sosyal konut projesinde başvuru sayısı saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı.
2023 ve 2028 yıllarına ilişkin bir hedef koydu, 2023 ve 2028 yılları arasında 500 bin konut, 250 bin konut arsa ve 50 bin iş yeri planladık.
31 Ekim'e kadar başvurlarımızı alacağız. Başvuru sayısının bu kadar olması, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güveni projeye olan güveni bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlarımızın ne talepleri varsa görev yaptığım 4 buçuk yıllık sürede yaptım bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
KONUT ALANLARI NASIL BELİRLENDİ?
Şehirlerden taleplerimizi aldık. Konut sıkıntısı çeken, kira fiyatlarında artış olan bölgelerde taleplerinizi bize iletin dedik. Gittiğim her ilde yaptığım toplantılarda vatandaşlarımızdan gelen talepleri not aldım.
Türkiye'nin 81 ilinde nüfus oranıyla eş oranlı sayıları belirledik. Arkadaşlarımız aylardır çalışmalarını sürdürdü. Böylece alanları belirlemiş olduk. Sosyal alanlarıyla beraber yapılacak projeler. Konutlar altyapısıyla teslim edilecek. 1 milyon 170 bin sosyal konutumuza bakıldığında altyapı yapıldığını görecekler bu projemizde böyle olacak. Ticaret alanı, okulu, parkı günlü ihtiyaçlar karşılanacak her şey yapılacak. Bugüne kadar 26 bin sosyal alanı yapmış bir kurumdan bahsediyoruz. Alanlarımızı sayılarımızı buna göre belirledik.