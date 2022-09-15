SON DAKİKA! Sosyal Konut Projesine rekor başvuru! 1.1 milyonu aştı | TOKİ’ye kimler başvurabilir? İşte detaylar

- 18 yaşın üstündeyim ve çalışıyorum. Ailemin evinde yaşıyorum. Onların evi var, ben de başvurabilir miyim?

TOKİ'nin açıkladığı şartlarda 'Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması' şeklide bir ifade yer alıyor. Velayeti altında olmak demek, 18 yaş altı olmak demek. 18 yaş üstünü aşanlar aynı evde oturuyor olsa dahi genç kontenjanından başvuru yapabilir. Çocuğun çalışıp çalışmaması da burada kriter değil. Çalışmasa da başvurabilir. Gelir şartında da sadece kendi gelirine bakılır. Gelirinin 16-18 bin liranın altında olması başvurması için yeterli. Çünkü yine TOKİ'nin açıkladığı kriterlere göre, aylık hane gelirinin en fazla net 16 bin lira (İstanbul için 18 bin lira) olması şartında kişinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocuklarına bakılıyor. Yani gelir şartında hane tanımı kişinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları için sınırlandırılmış.