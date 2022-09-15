SON DAKİKA! Sosyal Konut Projesine rekor başvuru! 1.1 milyonu aştı | TOKİ'ye kimler başvurabilir? İşte detaylar
Son dakika haberine göre Sosyal Konut Projesine başvurular ikinci günde 1 milyon 115 bini buldu. Kampanyanın ikinci gününde de banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Peki sosyal konut projesine kimler başvurabiliyor? Merak edilen tüm konuları takvim.com.tr sizler için uzmanına sordu. İşte detaylar...
Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde başvuru sayısı 1 milyon 115 bini buldu. Başvuruların e-Devlet, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden hızla artmaya devam ettiği ifade ediliyor. İkinci günde de bankaların önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.
KONUT KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR? İŞTE 8 SORU 8 CEVAP
TOKİ hakkında milyonlarca kişi detayları merak ediyor. Sosyal konut hamlesi milyonları heyecanlandırdı. Gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınları ve gazilere özel kontenjanın ayrıldığı ilk etapta yapılacak 250 bin sosyal konut için başvuru yağarken, merak edilen pek çok konu da bulunuyor. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, en çok sorulan soruları yanıtladı. İşte merakları giderecek yanıtlar...
- 18 yaşın üstündeyim ve çalışıyorum. Ailemin evinde yaşıyorum. Onların evi var, ben de başvurabilir miyim?
TOKİ'nin açıkladığı şartlarda 'Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması' şeklide bir ifade yer alıyor. Velayeti altında olmak demek, 18 yaş altı olmak demek. 18 yaş üstünü aşanlar aynı evde oturuyor olsa dahi genç kontenjanından başvuru yapabilir. Çocuğun çalışıp çalışmaması da burada kriter değil. Çalışmasa da başvurabilir. Gelir şartında da sadece kendi gelirine bakılır. Gelirinin 16-18 bin liranın altında olması başvurması için yeterli. Çünkü yine TOKİ'nin açıkladığı kriterlere göre, aylık hane gelirinin en fazla net 16 bin lira (İstanbul için 18 bin lira) olması şartında kişinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocuklarına bakılıyor. Yani gelir şartında hane tanımı kişinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları için sınırlandırılmış.
- Benim evim var, anne ve babamın yok. Aynı evde oturuyoruz. Onlar başvurabilir mi?
Başvurabilirler. Yalnız burada anne ve babanın toplam gelirinin bulunduğu şehre göre 16-18 bin lirayı aşmaması gerekir. Bu durumda başvuru kriterleri bozulmaz. Örneğin; o evde büyükanne ve büyükbabanız oturuyorsa ve onların kendilerine ait evleri yoksa ve ikisinin gelirlerinin toplamı kriteri sağlıyorsa başvuru yapabilirler.