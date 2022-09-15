İSKİ yine boru patlattı! Bu kez adres Maltepe!

"50-60 METRE YÜKSELDİ"

Esnaf Ömer Faruk Demir, "Orda çalışma yapıyorlardı. Eski bir çalışma herhalde. Sularımız kesildi. Mağduruz. Bulaşıklar öyle kaldı. 50- 60 metre yükseldi. Hemen üzerini kapattılar. Araçların üzeri su oldu. Yolu da su bastı" dedi.