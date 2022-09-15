Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ’nin örnek evleri!

VATANDAŞLARIN RAHATI DÜŞÜNÜLDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, Oda ve yatak odalarının da havadar ve ferah olması konusunda hassas davranan TOKİ, odalarda geniş pencere kullandı. Doğalgaz petekleri, ısıyı tüm alana dağıtacak şekilde kuruldu. Vatandaşların rahat etmesi için tüm detayları düşünen TOKİ, yatak odalarında ebeveynler için ayrı bir banyo ve tuvalet koydu.