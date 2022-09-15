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TOKİ konutlarında özel istekler olabilecek mi? Konut fiyatı neye göre değişecek? Bakan Kurum A Haber’de yanıtladı

TOKİ konutlarında özel istekler olabilecek mi? Konut fiyatı neye göre değişecek? Bakan Kurum A Haber’de yanıtladı
15.09.2022 13:17 - Son Güncelleme: 15.09.2022 13:17

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesinin ardından vatandaşlardan büyük ilgi gören cumhuriyet tarihin en büyük projesi TOKİ sosyal konut, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. A Haber canlı yayınında Rüya Akkuş'un konuğu olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ucuz sosyal konut ile ilgili merak edilenleri anlattı. "Konut fiyatı şerefiyeye göre belirlenecek" ifadelerini kullanan Bakan Kurum "Kura ile belirleneceği için müdahale söz konusu değil." dedi.

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