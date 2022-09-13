CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan suya fahiş zam! Yüzde 188 zam teklifi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 2022-2023 çalışma döneminin Eylül ayı toplantılarının 2'nci gününde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 3'üncü olağanüstü toplantısı yapılacak.
Sabah'ta yer alan habere göre, Suya zam yapılması amacıyla meclisi olağanüstü toplantıya çağıran İBB yönetiminin İstanbulluların kullandığı suya kademeli olarak yüzde 99.8 ila yüzde 188.12 oranında zam teklifinde bulunacağı öğrenildi. seçim döneminde suyu ucuzlatma vaadine rağmen 3 yılda 11'inci zam talebiyle meclise gelen İBB yönetimi su birim fiyatlarına en son 5 Nisan'da gerçekleşen 2'nci olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nda yüzde 49.9 oranında zam yaptı. Yapılan zamla birlikte 4.53 TL olan su fiyatını birinci kademede 8.33 TL'ye yükseltti.
'ZAM YAPMAK İÇİN MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRIYOR'
AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise zam talebi sonrasında yaptığı paylaşımda, "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya yüzde 99.8 ile yüzde 188.12 oranları arasında zam yapmak için İBB meclisini bugün olağanüstü toplantıya davet ediyor. Takdir Aziz İstanbullularındır" ifadelerine yer verdi.