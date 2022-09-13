CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan suya fahiş zam! Yüzde 188 zam teklifi!

*7 Eylül 2021: İBB Kasım ayını beklemeden suya zam yapmak için İSKİ Genel Kurulu'nu 7 Eylül 2021 tarihinde yeniden olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda yaklaşık yüzde 40 zam talebinde bulundu. (Cumhur İttifakı'nın teklifi olan yüzde 15.62 zam oy birliği ile kabul edildi. )

*15 Aralık 2021: İSKİ Genel Kurulu'nda, yönetim yüzde 57.38 zam teklifi ve her ay TÜFE oranında artış yapılmasını istedi. Ancak Cumhur İttifakının yeniden derleme oranına göre hesapladığı 17.80 teklifi oy birliği ile kabul edildi. (OY BİRLİĞİ İLE GEÇTİ AMA İBB BAŞKANI VETO ETTİ)

*16 ŞUBAT 2022- (İSKİ Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edildi.) İstanbul'da 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere şu teklifle gelindi:

ESKİ KADEME VE FİYAT YENİ KADEME VE FİYAT TALEBİ

0-15 m³ : 5,56TL 0-10 m³ : 9,40TL/m³

16 m³ ve üzeri: 8,35TL 11-20 m³: 14,10TL/m³

20 m³ ve üzeri 15 TL/m³ (Bu kademe yoktu. Bu kademe ve fiyat 16 Şubat'ta başladı)