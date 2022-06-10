İBB'den suya gizli zam! Ekrem İmamoğlu'nun zam teklifi ret yiyince fatura oyunuyla fiyat arttırdı

İSKİ "ZAM YOK" DEDİ FATURALARDAKİ RAKAMLAR YALANLADI

Konu ile ilgili açıklama yapan İSKİ, "KSUB, daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken, Sayıştay görüşü ve İBB meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başlamıştır. İSKİ faturalarında ek ücret artışı kesinlikle söz konusu değildir." dedi.

Ancak ortaya çıkan faturalar İSKİ'nin açıklaması ile örtüşmedi. KSUB bedelinin sıfır gözüktüğü bir fatura 7 metreküplük kullanım sonucu 44 lira gelirken, bir sonraki ay yine aynı tutarda kullanıma rağmen KSUB bedelinin 13,85 TL göründüğü fatura 54 liraya çıktı. Yani suya yaklaşık yüzde 25 oranında gizli zam yapıldığı ortaya çıktı.