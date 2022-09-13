Ben Bu Cihana Sığmazam'a sevindiren transfer! En son Üç Kuruş dizisinde oynamıştı! Bu kadro sezona bomba gibi başlayacak!

Oktay Kaynarca'nın başrol oynayacağı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte dizi hakkında gelişmeler ve tüm merak edilenler...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Güzel Adamlar Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin şu günlerde 3. bölümü çekiliyor. 20 Eylül'de yayınlanması planlanan dizi büyük bir heyecanla bekleniyor.
BOMBA TRANSFER
Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Burak Altay, "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın ekibine katıldı.