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    • Haberler
    • 13.09.2022 14:12
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    • 13.09.2022 14:12
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    Ben Bu Cihana Sığmazam'a sevindiren transfer! En son Üç Kuruş dizisinde oynamıştı! Bu kadro sezona bomba gibi başlayacak!

    Oktay Kaynarca'nın başrol oynayacağı Ben Bu Cihana Sığmazam'a yeni bir oyuncu dahil oldu. Bomba transfer birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihan'a Sığmazam yayın tarihi ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazam hangi gün başlayacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam’a sevindiren transfer!

    Oktay Kaynarca'nın başrol oynayacağı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte dizi hakkında gelişmeler ve tüm merak edilenler...

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Güzel Adamlar Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin şu günlerde 3. bölümü çekiliyor. 20 Eylül'de yayınlanması planlanan dizi büyük bir heyecanla bekleniyor.

    BOMBA TRANSFER

    Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Burak Altay, "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın ekibine katıldı.

        Ünlü oyuncu, Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı, Onur Tan'ın ise yönettiği dizide Habib rolüne hayat verecek.

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLER?

        Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan),

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        Haberler Haberler Ben Bu Cihana Sığmazam'a sevindiren transfer! En son Üç Kuruş dizisinde oynamıştı! Bu kadro sezona bomba gibi başlayacak!
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