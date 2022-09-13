Ben Bu Cihana Sığmazam'a sevindiren transfer! En son Üç Kuruş dizisinde oynamıştı! Bu kadro sezona bomba gibi başlayacak!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Güzel Adamlar Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin şu günlerde 3. bölümü çekiliyor. 20 Eylül'de yayınlanması planlanan dizi büyük bir heyecanla bekleniyor.