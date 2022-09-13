'Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi' tanıtım programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Konutlarımızın, maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatları da şu şekilde olacaktır. Vatandaşlarımız, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabileceklerdir." açıklamasında bulundu.

Vatandaşların büyük heyecanla beklediği projede; detayların belli olmasının ardından herkes daireleri merak etmeye başladı.

Vatandaşların yaşayacağı 2+1 örnek daireler | Video

YEREL VE YATAY MİMARİYE UYGUN

A Haber, TOKİ tarafından inşa edilen örnek 2+1 daireleri görüntüledi.

90 metrekarelik dairenin etrafında spor alanları var, sosyal donatılar var, TOKİ projelerinde olduğu gibi sosyal konutlarda da yeşil alanlar ağırlıkta olacak.