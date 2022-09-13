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    • 13.09.2022 16:00
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    • 13.09.2022 16:29
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    Yüzyılın konut projesi! İşte merak edilen 2+1 örnek daireler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzyılın konut projesinde 250 bin sosyal konut, 250 bin sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerinin 2 yılda kullanıma açılacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, vatandaşların 2+1 konutlara 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadede sahip olabileceklerini açıkladı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşları sevindiren müjdelerin ardından kullanıma açılacak örnek daireler ilk kez görüntülendi.

    İşte merak edilen 2+1 örnek daireler

    'Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi' tanıtım programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Konutlarımızın, maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatları da şu şekilde olacaktır. Vatandaşlarımız, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabileceklerdir." açıklamasında bulundu.

    Vatandaşların büyük heyecanla beklediği projede; detayların belli olmasının ardından herkes daireleri merak etmeye başladı.

    Vatandaşların yaşayacağı 2+1 örnek daireler | Video

    YEREL VE YATAY MİMARİYE UYGUN
    A Haber, TOKİ tarafından inşa edilen örnek 2+1 daireleri görüntüledi.

    90 metrekarelik dairenin etrafında spor alanları var, sosyal donatılar var, TOKİ projelerinde olduğu gibi sosyal konutlarda da yeşil alanlar ağırlıkta olacak.

    Yerel ve yatay mimariyle inşa edilecek konutlar, özellikle İstanbul gibi deprem riski altındaki kentlerde olası felaketleri önlemede büyük görev üstlenecek. Projede mahalle kültürü yaşatılacak, dairelerin sıfır atık uyumlu olduğunu belirmekte fayda var.

    Enerji verimliliğin üst düzey olan dairelerin özel sektör tarafından 3-4 milyon seviyesinde rakamlara satıldığı belirtiliyor.

    AİLELER İÇİN İNŞA EDİLDİ
    Mutfak dolapları, iklim dostu malzemelerin kullanıldığı ürünlerden yapıldı.     Dairede, yenilebilir enerji sistemleri olacak.

        Çocuk odası ve diğer odalar sosyal donatıları görebilecek şekilde dizayn edildi. Salon aydınlık ve ferah olacak şekilde geniş olarak inşa edildi.

        İnşa edilen daireler 20 alt sektörü besleyen konut sektörü sayesinde Türkiye ekonomisine katkı verecek ve istihdam büyümesini sağlayacak.

        Proje kapsamında işyerlerinin hizmete açılmasıyla vatandaşlar hem iş sahibi olabilme, hem büyüyen istihdam fırsatlarından yararlanma şansı elde edecek.
            TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak?
            Haberler Güncel Yüzyılın konut projesi! İşte merak edilen 2+1 örnek daireler
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