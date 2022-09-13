Bakan Akar'dan Yunan'a sert tepki: "Tarihten ders alın diyoruz! Yeni maceralara girmeyin akıllı olun"

"DÜŞMANCA BİR TUTUM "

Akar, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının son olarak Ege'de sivil bir gemiye ateş ettiğini belirterek, "Bunun hemen akabinde Yunanistan'daki siyasiler, Türkiye'yi saldırganlıkla suçluyor. Bu ikiyüzlülük değil de nedir? Bunun için diyoruz ki bunların evlerinde ayna yok mu? Aynaya baksalar gerçekleri görürler ve belki utanırlar. Bu kadar aleni ikiyüzlülük, riyakarlık olmaz" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının Doğu Akdeniz ve Ege'de planlı milli ve NATO faaliyetlerinin olduğunu, uluslararası hukuk, karşılıklı mutabakatlar kapsamında eğitim faaliyetlerinin bulunduğunu dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Bu faaliyetlere dahi hem de Rus malı S-300 hava savunma sistemleri ile taciz ediyor, kilit atıyorlar. Hasmane, düşmanca bir tutum bu. Bunun ne müttefiklikle ne komşulukla, ne önceki mutabakatlarla bir alakası var. Bunları yapıp, düşmanca davranış gösteriyorlar. Bunlar kabul edilemez. Bu büyük bir riyakarlık, ikiyüzlülük. Bunun görülmesi lazım. Biz her seferinde muhataplarımıza yazılı, sözlü bunları iletiyoruz. Türkiye'ye karşı olan bu davranışları takip ediyor, hiçbirini karşılıksız bırakmıyoruz. Ülkemizin hak alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için hem sahada hem de masada yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Biz, barış, iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk diyoruz, bu konularda iş birliği yapmak istiyoruz. Ege Denizi'nin bir barış denizi olmasını arzu ediyoruz fakat buna maalesef bir karşılık bulamıyoruz."

YUNANİSTAN'DA PKK KAMPI

Bir gazetecinin Yunanistan'daki Lavrion kampının bir terör kampına dönüştüğüne yönelik ifadeleri hatırlatarak değerlendirmesini sorması üzerine Akar, "Lavrion'da FETÖ'yü, PKK/YPG'yi, DEAŞ'ı, DHKP-C'yi saklıyorlar, onlara ev sahipliği yapıyorlar. Oradan çeşitli ülkelere gitmelerini sağlıyorlar. Tüm bunlar görülürken büyük bir gaflet, riyakarlık, ikiyüzlülükle böyle bir şey olmadığını iddia ediyorlar. Bunu anlamak mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.