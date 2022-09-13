SON DAKİKA: DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu 'Abu Zeyd' kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai İstanbul'da yakalandı! İşte böyle takip edildi

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!

Yakalanan "Abu Zeyd / Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin saha çalışmasıyla yakalanan teröristin "Aşiret" olan ailesinin ticaretle uğraştığı ve terör örgütü DEAŞ'ın kuruluşundan itibaren terör örgütü içerisinde üst düzey sorumlu olarak faaliyetler yürüttüğü ifade edildi.

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Terör örgütü DEAŞ'ın üç kişilik sözde "Yürütme Komitesi" tarafından terör örgütü DEAŞ içerisinde önce "Kadı" yapıldığı, terör örgütü içerisinde sözde mahkemelere girip çıktığı, ardından "Kadıların Eğitimcisi" olarak atandığı, ardından terör örgütü DEAŞ'ın sözde Eğitim Bakanı olduğu, daha sonra da terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adalet Bakanı" olarak atandığı belirlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın "İdeolojik Beyni" olduğu ifade edilen terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin El Bağdadi ve Kureyşi'nin "Hocası" olarak kendilerine dersler verdiği belirtildi.