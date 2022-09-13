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    • 13.09.2022 11:28
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    • 13.09.2022 11:43
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    SON DAKİKA: DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu 'Abu Zeyd' kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai İstanbul'da yakalandı! İşte böyle takip edildi

    Son dakika haberleri... Terör Örgütü DEAŞ’ın İstanbul Polisi tarafından yakalanan üst düzey sorumlusu "Abu Zeyd / Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından fiziki olarak takip edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde; kafasında peruk olan Sumaidai, İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından adım adım takip ediliyor.

    DEAŞ’lı teröristin adım adım takip edildiği anlar

    İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki elebaşı Abdullah Kardaş'ın öldürülmesinden sonra terör örgütü DEAŞ içerisinde en önemli üst düzey sorumlulardan biri olan "Abu Zeyd / Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'yi İstanbul'da yakaladı.

    DEAŞ'lı teröristin adım adım takip edildiği anlar VİDEO

    FİZİKİ OLARAK TAKİP EDİLDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI
    Sahte kimlik kullandığı ve peruk takarak kılık değiştirdiği belirlenen terörist İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Terör Örgütü DEAŞ'ın İstanbul Polisi tarafından yakalanan üst düzey sorumlusu "Abu Zeyd / Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından fiziki olarak takip edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

    O görüntülerde; kafasında peruk olan Sumaidai, İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından adım adım takip ediliyor.

        Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklandı.

        İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerindeki işlemleri tamamlanan ve bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, soruşturma savcılığına çıkarıldı.

        SON DAKİKA! DEAŞ LİDERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ | VİDEO İZLE

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından ifadesi alınan şüpheli, "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanma talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

        Şüpheli avukatı eşliğinde İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan sorgusunun ardından "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanarak Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

        YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!
        Yakalanan "Abu Zeyd / Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin saha çalışmasıyla yakalanan teröristin "Aşiret" olan ailesinin ticaretle uğraştığı ve terör örgütü DEAŞ'ın kuruluşundan itibaren terör örgütü içerisinde üst düzey sorumlu olarak faaliyetler yürüttüğü ifade edildi.

        DEAŞ lideri adliyeye sevk edildi! DEAŞ lideri nasıl yakalandı? VİDEO

        Terör örgütü DEAŞ'ın üç kişilik sözde "Yürütme Komitesi" tarafından terör örgütü DEAŞ içerisinde önce "Kadı" yapıldığı, terör örgütü içerisinde sözde mahkemelere girip çıktığı, ardından "Kadıların Eğitimcisi" olarak atandığı, ardından terör örgütü DEAŞ'ın sözde Eğitim Bakanı olduğu, daha sonra da terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adalet Bakanı" olarak atandığı belirlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın "İdeolojik Beyni" olduğu ifade edilen terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin El Bağdadi ve Kureyşi'nin "Hocası" olarak kendilerine dersler verdiği belirtildi.

            Irak'ta fedailerle dolaştığı ifade edilen, perukla ve gözlükle kamufle olmaya çalıştığı tespit edilen fakat İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanan Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin verdiği talimatlarla binlerce insanın katledilmesinden sorumlu olduğu ifade edildi.

            DEAŞ ELEBAŞI "ABU ZEYD/ÜSTAD ZEYD" KOD ADLI AL SUMAİDAİ TÜRKİYE'DE YAKALANDI | VİDEO İZLE

            "ABU ZEYD/ÜSTAD ZEYD" KOD ADLI TERÖRİST BASHAR HATTAB GHAZAL AL SUMAİDAİ TÜRKİYE'DE YAKALANDI
            Başkan Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticileri arasında bulunan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını duyurdu.

            "BAĞDADİ VE KARDAŞ'TAN SONRA DEAŞ'IN EN ÖNEMLİ YÖNETİCİLERİNDEN"
            Bu teröristin terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki elebaşı Abdullah Kardaş'ın öldürülmesinden sonra örgüt içinde en önemli üst düzey yöneticilerden biri olduğuna dikkati çeken Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:


            "Uluslararası raporlarda ve BM Güvenlik Raporu'nda da bu teröristin DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde eğitim bakanlığı ve adalet bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor. Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul'daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. Ve bu terörist, Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla yakalandı. İstanbul emniyet birimlerince teröristin sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlendi."

                Başkan Erdoğan, yakalanan DEAŞ'lı teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sorgulamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli makamlara sevk edildiği bilgisini verdi.

                BM GÜVENLİK KONSEYİNİN RAPORUNDA DA "DEAŞ YÖNETİCİSİ" OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ
                Yakalanan DEAŞ'lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin terör örgütünün yönetiminde yer aldığı, 11 Temmuz 2022'de yayımlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 30. Olağan Raporu'nda da geçiyordu.

                Raporda, "3 Şubat'ta DEAŞ lideri Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi'nin Türkiye sınırına yakın Atmah'ta ABD öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü; 10 Mart'ta DEAŞ'ın al-Salbi'nin ölümünü ikrarla yerini Abu l-Hassan al-Hashemi al-Qurashi'nin alacağını açıkladığı; Abu al-Hassan'ın gerçek kimliği henüz belirlenmemiş olmakla birlikte, üye devletler arasında bu kişinin yüksek ihtimalle Iraklı Bashar Khattap Ghazal Al-Sumaidai olabileceğinin değerlendirildiği" ifadelerine yer verilmişti.

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                Haberler Güncel SON DAKİKA: DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu 'Abu Zeyd' kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai İstanbul'da yakalandı! İşte böyle takip edildi
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