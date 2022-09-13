Yunanistan'ın saldırdığı Anatolian isimli Ro-Ro gemisinde saldırının izleri görüntülendi: "Bizimkilerin geleceğini duyunca kaçtılar"

"2 ÜLKE AÇISINDAN GERGİNLİĞİ ARTTIRACAK HİÇBİR ŞEY YAPMAK İSTEMİYORUZ"

Banu Taşyar, "Burada sadece cam kırığından ibaret bir hasar yok, bunun duraklamasından ötürü oluşan başka maddi zararlar da var. Ciddi bir maddi tazminat davası açmamız gerekiyor diye düşünüyorum ama 2 ülke açısından gerginliği arttıracak hiçbir şey de yapmak istemiyoruz. Biz bunu etraflıca, belki de devlet büyükleri ile görüşeceğiz. Manevi tarafına gelirsek tabii ki ülkenin manevi değerlerinin zedelenmesi, üstelikte 9 Eylül'ü takip eden 10 Eylül günü bunun olması çok can sıkıcı. Bu noktada da herhalde devlet büyükleri gerekli önlem ve görüşmeleri sağlayacaktır. Biz verdiğimiz koordinatlardan öğrendiğimiz kadarıyla Türk Kara Suları'nda olduğumuzu düşünüyoruz. Bayağıdır konuşulan bir konu olduğu için bu mil konusu. Farklı görüşler var, Uluslararası Kara Suları olduğu söyleniyor" diye konuştu.