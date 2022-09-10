Yunanistan'dan “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine taciz ateşi! Türkiye izahat talep etti

Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.

TÜRKİYE İZAHAT İSTEDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından uluslararası sularda, 'Anatolian' isimli gemiye taciz ateşi açılması sonrası Dışişleri Bakanlığı'nca Ankara ve Atina'da girişimlerde bulunuldu.

Olay protesto edilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edildi.

GEMİ YETKİLİSİ YAŞANANLARI ANLATTI

Gemi yetkilisi Cengiz Oluç, yaşananlarını ilk kez A Haber'e anlattı.

Oluç, şunları ifade etti:

"Bizim durumumuz iyi. Herhangi bir yaralanma ve bir cana gelen zarar olmadı. Bunun dışında saat 13:30 civarında Bozcaada'ya doğru seyir halindeydik. Geminin iskele tarafında gürültü duydum. Gemi yanaşması gibi o tarafa doğru koştum ve baktım Yunan Sahil Güvenlik botunu gördüm. (Yunan) görevlilerinin de bize dışarıdan elle ve seslenerek Türkçe (Yunan) 'kaptan dur' ifadeleriyle durdurmaya bizi çalıştıklarını gördüm. Hemen radara baktım biz neredeyiz diye? Yerimizi biliyoruz tabii… Bir boşluğumuza mu? geldi diyerek.