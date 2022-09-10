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    • 10.09.2022 23:17
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    Yunanistan'dan “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine taciz ateşi! Türkiye izahat talep etti

    Son dakika haberleri... Yunanistan'ın denizlerde yağtığı tahriklere yenisi eklendi. Uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldı. Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etti. Saldırı anı saniye saniye kaydedildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Yunanistan'ın uluslararası sularda, ‘Anatolian’ isimli gemiye taciz ateşi açması sonrası Dışişleri Bakanlığı’nca olay protesto edilerek izahat verilmesi talep edildi

    takvim.com.tr
    Yunan tacizi kamerada

    Yunanistan denizlerde tahrik dozu yüksek hamlelerine devam ediyor.

    2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı.

    TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ TESPİT EDİNCE KAÇTILAR
    Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etti.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

    10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir.

    İşte saldırı anı | TIKLA İZLE


    Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir.

        Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.

        TÜRKİYE İZAHAT İSTEDİ
        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından uluslararası sularda, 'Anatolian' isimli gemiye taciz ateşi açılması sonrası Dışişleri Bakanlığı'nca Ankara ve Atina'da girişimlerde bulunuldu.

        Olay protesto edilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edildi.

        GEMİ YETKİLİSİ YAŞANANLARI ANLATTI
        Gemi yetkilisi Cengiz Oluç, yaşananlarını ilk kez A Haber'e anlattı.

        Oluç, şunları ifade etti:

        "Bizim durumumuz iyi. Herhangi bir yaralanma ve bir cana gelen zarar olmadı. Bunun dışında saat 13:30 civarında Bozcaada'ya doğru seyir halindeydik. Geminin iskele tarafında gürültü duydum. Gemi yanaşması gibi o tarafa doğru koştum ve baktım Yunan Sahil Güvenlik botunu gördüm. (Yunan) görevlilerinin de bize dışarıdan elle ve seslenerek Türkçe (Yunan) 'kaptan dur' ifadeleriyle durdurmaya bizi çalıştıklarını gördüm. Hemen radara baktım biz neredeyiz diye? Yerimizi biliyoruz tabii… Bir boşluğumuza mu? geldi diyerek.

        "TÜRK BOTLARININ GELDİKLERİNİ GÖRÜNCE YUNAN BOTLARI ÇEKİLDİ"
        Midilli Adası'nı zaten çok geçmiştik. Geminin sancak tarafında Türk ana karasını karşımızda da Bozcaada'yı görüyorduk. Tahminime göre biz, Bozcaada'nın 6-7 mil güneyindeydik. Bunu görünce ben telsizden Kumkale trafik istasyonuna çağrı yaptım. Yunan Sahil Güvenlik botunun bizi durdurma istediğini söyledim. Bana 'Türk kara sularında görünüyorsunuz dedi ben (Türk) sahil güvenliğe haber veriyorum şimdi irtibatta kalın' dedi. Birkaç dakika sonra 2. Bot geldi ve üzerimize (otomatik silahlarla) ateş ettiler. Durumu Türk tarafına ilettim. Botu gönderdikleri söylediler. Tacize devam eden Yunanlılar gemiye halat attılar ve gemiye ateş (seri olarak) açtılar. Olay başladığında ve bittiğinde bizim nerede olduğumuz bellidir. Türk botlarının geldiklerini görünce Yunan botları çekildi.

        "BİR SUÇA KARIŞMIŞ OSAYDIK..."
        Rodos Adası'ndan beri Midilli'ye kadar arada kaç ada kayalık varsa hepsinin batısından geçerek geldik biz. Yunan adalarıyla Türkiye arasındaki bölgesinden geçmedik. Uluslararası sulardan, gemi yolundan geldik. Gereken adaları da gördük. Ben birkaç defa da Yunan botlarını, askeri gemilerini gördüm. Bizimki ticari gemi hızı ve teknolojileri belli. Bir suça karışmış, şüpheli bir manevra yapmış olsaydık bizi kendi sularında yakalamaları iki dakikalık bir işti."
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