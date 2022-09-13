Bakan Akar'dan Yunan'a sert tepki: "Tarihten ders alın diyoruz! Yeni maceralara girmeyin akıllı olun"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malezya Milli Günü Resepsiyonu'nun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının son olarak Ege'de sivil bir gemiye ateş ettiğini belirterek, "Bunun hemen akabinde Yunanistan’daki siyasiler, Türkiye'yi saldırganlıkla suçluyor. Bu ikiyüzlülük değil de nedir? Bunun için diyoruz ki bunların evlerinde ayna yok mu? Aynaya baksalar gerçekleri görürler ve belki utanırlar. Bu kadar aleni ikiyüzlülük, riyakarlık olmaz. Tarihten ders alın diyoruz. Yeni maceralara girmeyin. Bazıları sizin kulağınıza bir şeyler söyleyebilirler. Bunların geçerli olmadığını tarihte gördünüz. Aynı şeyi tekrarlatmayın. Bu konuda akıllı olun" dedi.