Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.09.2022 11:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2022 11:45
    ABONE OL

    Son dakika: 'Kaşınan' Yunanistan'a uyarı: Sonuçlarına katlanırsınız

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır" açıklamasında bulundu.

    ’Kaşınan’ Yunanistan’a uyarı: Sonuçlarına katlanırsınız

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'daki Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliği'nde konuştu.

    SONUÇLARINA KATLANIRSINIZ
    Ege'deki Yunanistan tacizlerine değinerek "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor" diyen Çavuşoğlu, "Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan'a bir uyarıdır" diye konuştu.

    DOĞU AKDENİZ VE EGE'DE TACİZ
    Ağustos ayı sonunda Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmıştı. Son olarak da geçen hafta sonu Yunanistan Sahil Güvenlik botları Ege'de uluslararası sularda seyir halinde olan ticari gemiye taciz ateşi açmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bir Küçük Gün Işığı
    Haberler Güncel Son dakika: 'Kaşınan' Yunanistan'a uyarı: Sonuçlarına katlanırsınız
        SON DAKİKA