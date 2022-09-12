Sultan Vahdettin'i hedef alanlara AK Parti'den cevap: İngiliz sevdalısını uzakta aramayın balıkçıda Büyükelçiyle kadeh tokuşturana bakın



TARIK BALYALI NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Sultan Vahdettin'e 'hain' deyip "Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız" ifadelerini kullandı.



Çirkin şovuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de alet eden İBB CHP Grup Sözcüsü şu ifadeleri kullandı;



"Devletimiz diye bahsettiği (Osmanlı Devleti) bizim devletimiz değildir. Bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir"