Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.09.2022 22:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2022 23:02
    ABONE OL

    Sultan Vahdettin'i hedef alanlara AK Parti'den cevap: İngiliz sevdalısını uzakta aramayın balıkçıda Büyükelçiyle kadeh tokuşturana bakın

    İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı düşmanlığına arka çıkarak Sultan Vahdettin'i hakaret etti. Balyalı'nın bu hadsizliğine AK Parti'den sert tepki geldi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB Meclisinde “Vahdettin Haindir.” diye bağıranlardan daha büyük hain yoktur" ifadelerini kullandı. Göksu, "İngiliz sevdalısı kimmiş diye uzaklarda aramayın, Kahraman Balıkçısında İngiliz Büyükelçiyle kim yemekte buluşup kadeh tokuşturduysa ona bakın" dedi.

    İngiliz sevdalısını uzakta aramayın balıkçıda Büyükelçiyle kadeh tokuşturana bakın

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) son zamanlarda Osmanlı ve padişah düşmanlığı üzerinden siyasi alan kazanma girişiminde bulunup toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül'ün yıldönümünde Osmanlı'nın aziz hatırasına hakaret ettikten sonra hadsizlikte vites yükseltti. Soyer bu kez de Sultan Vahdettin'i hedef alarak 'hain' ifadesini kullandı.




    SOYER'İN SEVİYESİZLİĞİNE CHP'Lİ İBB DESTEĞİ!
    Tunç Soyer'in seviyesizliğine CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'sinden destek gecikmedi. İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ciğer patlarcasına bağırıp, ucuz ve seviyesiz bir şova soyunarak "Vahdettin bizim için bir haindir. Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız" dedi.

    Tunç Soyer'in hadsiz sözlerine CHP'li İBB'den destek!



    Osmanlı ve Cumhuriyet'i kavga ettirme gayesinde olup Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü buna alet eden CHP zihniyetinin kirli oyunu bir kez daha gözler önüne serilirken AK Parti'den bu seviyesizliğe çok sert tepki geldi.




    AK PARTİ: "VAHDETTİN HAİNDİR DİYE BAĞIRANLARDAN DAHA BÜYÜK HAİN YOK"
    İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın haddini aşan skandal sözlerine değinen Esenler Belediye Başkanı, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB Meclisinde "Vahdettin Haindir." diye bağıranlardan daha büyük hain yoktur" ifadelerini kullandı.

    İMAMOĞLU'NA OLAY GÖNDERME
    Göksu, "İngiliz sevdalısı kimmiş diye uzaklarda aramayın, Kahraman Balıkçısında İngiliz Büyükelçiyle kim yemekte buluşup kadeh tokuşturduysa ona bakın" şeklinde konuşarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaptı.


        TARIK BALYALI NE DEMİŞTİ?
        CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Sultan Vahdettin'e 'hain' deyip "Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız" ifadelerini kullandı.

        Çirkin şovuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de alet eden İBB CHP Grup Sözcüsü şu ifadeleri kullandı;

        "Devletimiz diye bahsettiği (Osmanlı Devleti) bizim devletimiz değildir. Bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir"



        Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Vahdettin'i savunma yeri değildir. Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, milli mücadelenin karşısında durmuş Vahdettin bizim için bir haindir.

        Siz Vahdettin'i savunmaya devam edin biz Mustafa Kemal'i savunmaya devam edeceğiz. Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bir Küçük Gün Işığı
        Haberler Güncel Sultan Vahdettin'i hedef alanlara AK Parti'den cevap: İngiliz sevdalısını uzakta aramayın balıkçıda Büyükelçiyle kadeh tokuşturana bakın
            SON DAKİKA