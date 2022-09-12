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    • Güncel
    • 12.09.2022 22:11
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    • 12.09.2022 22:35
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    CHP'den Atatürk maskeli Osmanlı düşmanlığı! Tunç Soyer'in lağım ağzına CHP'li İBB desteği: Tarık Balyalı'dan ucuz şov

    CHP son zamanlarda Osmanlı ve padişah düşmanlığı üzerinden siyasi alan kazanma girişiminde bulunup toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül'ün yıldönümünde Osmanlı'nın aziz hatırasına hakaret ettikten sonra hadsizlikte vites yükseltti. Soyer bu kez de Sultan Vahdettin'i hedef alarak 'hain' ifadesini kullandı. Tunç Soyer'in seviyesizliğine CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'sinden destek gecikmedi. İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ciğer patlarcasına bağırıp, ucuz ve seviyesiz bir şova soyunarak "Vahdettin bizim için bir haindir. Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’den Atatürk maskeli Osmanlı düşmanlığı!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmanlı ve padişah düşmanlığı üzerinden toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor.

    Tunç Soyer'in hadsiz sözlerine CHP'li İBB'den destek | VİDEO

    İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle 9 Eylül'de düzenlenen etkinlikte Osmanlı Devleti'ne yönelik nefret söyleminde bulunan Tunç Soyer bu kez vites yükselterek Sultan Vahdettin'e hakaret etti.



    SULTAN VAHDETTİN'E HAKARET
    Vahdettin'e 'hain' sözüyle damgalayarak seviyesizlikte zirve yapan Soyer, "Biz hafızamızı tazelemek zorundayız. Vahdettin ile Mustafa Kemal'i aynı anda savunamazsınız. Bunun için tarih bilmenize gerek yok. İlkokul 3.sınıf bilgisidir. Hain Vahdettin vatanı terk etti" ifadelerini kullandı.



    SOYER'İN LAĞIM AĞZINA CHP'Lİ İBB'DEN DESTEK GECİKMEDİ!
    Tunç Soyer'in alevlendirdiği Osmanlı düşmanlığı fitnesine CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avanelerinden destek gecikmedi.

    İBB CHP Grup Sözcüsü, Belediye Meclis Üyesi Tarık Balyalı, tıpkı Tunç Soyer gibi Sultan Vahdettin'e hakaret etti.



        BALYA 'BALYA' İHANET: UCUZ ŞOVUNA ATATÜRK'Ü DE ALET ETTİ
        Ciğer patlarcasına bağırıp, ucuz, seviyesiz ve yersiz bir şova soyunan Balyalı, Sultan Vahdettin'e 'hain' deyip "Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız" ifadelerini kullandı.

        Çirkin şovuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de alet eden İBB CHP Grup Sözcüsü şu ifadeleri kullandı;

        "Devletimiz diye bahsettiği (Osmanlı Devleti) bizim devletimiz değildir. Bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir"

        Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Vahdettin'i savunma yeri değildir. Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, milli mücadelenin karşısında durmuş Vahdettin bizim için bir haindir.

        Siz Vahdettin'i savunmaya devam edin biz Mustafa Kemal'i savunmaya devam edeceğiz. Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız



        TOPLUM VİCDANINI YARALAYAN OSMANLI DÜŞMANLIĞI
        Tunç Soyer ve Tarık Balyalı'nın çukur ağızla Osmanlı'nın aziz hatırasına ettiği hakaretlerin gölgesinde CHP'de perçinlenerek büyüyen Osmanlı düşmanlığı ve hazımsızlığı toplum vicdanını yaralamaya devam ediyor.



        OSMANLI VE CUMHURİYET'İ KAVGA ETTİRMEK İSTEYEN CHP ZİHNİYETİNİN KİRLİ OYUNU
        Osmanlı ve Cumhuriyet'i kavga ettirme gayesinde olup Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü buna alet eden CHP zihniyetinin kirli oyunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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        Haberler Güncel CHP'den Atatürk maskeli Osmanlı düşmanlığı! Tunç Soyer'in lağım ağzına CHP'li İBB desteği: Tarık Balyalı'dan ucuz şov
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