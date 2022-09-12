CHP'den Atatürk maskeli Osmanlı düşmanlığı! Tunç Soyer'in lağım ağzına CHP'li İBB desteği: Tarık Balyalı'dan ucuz şov





BALYA 'BALYA' İHANET: UCUZ ŞOVUNA ATATÜRK'Ü DE ALET ETTİ

Ciğer patlarcasına bağırıp, ucuz, seviyesiz ve yersiz bir şova soyunan Balyalı, Sultan Vahdettin'e 'hain' deyip "Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız" ifadelerini kullandı.



Çirkin şovuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de alet eden İBB CHP Grup Sözcüsü şu ifadeleri kullandı;



"Devletimiz diye bahsettiği (Osmanlı Devleti) bizim devletimiz değildir. Bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir"



Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Vahdettin'i savunma yeri değildir. Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, milli mücadelenin karşısında durmuş Vahdettin bizim için bir haindir.



Siz Vahdettin'i savunmaya devam edin biz Mustafa Kemal'i savunmaya devam edeceğiz. Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız