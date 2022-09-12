CHP'den Atatürk maskeli Osmanlı düşmanlığı! Tunç Soyer'in lağım ağzına CHP'li İBB desteği: Tarık Balyalı'dan ucuz şov

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmanlı ve padişah düşmanlığı üzerinden toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor.
Tunç Soyer'in hadsiz sözlerine CHP'li İBB'den destek | VİDEO
İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle 9 Eylül'de düzenlenen etkinlikte Osmanlı Devleti'ne yönelik nefret söyleminde bulunan Tunç Soyer bu kez vites yükselterek Sultan Vahdettin'e hakaret etti.
SULTAN VAHDETTİN'E HAKARET
Vahdettin'e 'hain' sözüyle damgalayarak seviyesizlikte zirve yapan Soyer, "Biz hafızamızı tazelemek zorundayız. Vahdettin ile Mustafa Kemal'i aynı anda savunamazsınız. Bunun için tarih bilmenize gerek yok. İlkokul 3.sınıf bilgisidir. Hain Vahdettin vatanı terk etti" ifadelerini kullandı.
SOYER'İN LAĞIM AĞZINA CHP'Lİ İBB'DEN DESTEK GECİKMEDİ!
Tunç Soyer'in alevlendirdiği Osmanlı düşmanlığı fitnesine CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avanelerinden destek gecikmedi.
İBB CHP Grup Sözcüsü, Belediye Meclis Üyesi Tarık Balyalı, tıpkı Tunç Soyer gibi Sultan Vahdettin'e hakaret etti.