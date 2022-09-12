Öğrenci muafiyetine Ekrem İmamoğlu engeli! 150 gündür öğrencilerin toplu ulaşım zammından muafiyetini imzalamadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi yeni dönem çalışmaları Saraçhane'de başladı. Eylül ayı meclis görüşmelerinin ilki Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşti.
SUYA KADEMELİ OLARAK YÜZDE 100 VE YÜZDE 200 ZAM TALEP EDİLİYOR
Meclis görülmelerinde partiler adında yapılan görüşmelerde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Salı günü gerçekleşecek İSKİ 3'üncü Olağanüstü toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbulluların kullandığı su ücretlerine birim olarak yüzde 100 ila yüzde 200 arasında zam istediğini açıkladı.
ÖĞRENCİ ZAMMININ GERİ ÇEKİLMESİNE İMAMIOĞLU ENGELİ
Göksu ayrıca, Nisan ayında İBB yönetimi tarafından toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık zammın AK Parti ve MHP gruplarının oyçokluğu ile öğrencilerin muaf tutulmasına yönelik meclis kararını 150 gündür imzalamadığını aktardı. Göksu, "Bugün aynı zamanda 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ilk günü. Bütün çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini temenni ediyorum. Eğitim dönemimizin başında buradan sayın başkana bir çağrıda bulunuyorum. Hani kendisi sağda solda sadece algı yapmak için 'bir imza' deyip duruyor ya. Meclisimizin 150 gün önce abonman ücretlerine yapılan yüzde 40 zammın öğrenciler için uygulanmaması ve İETT'nin de aynı oranda sübvanse edilmesine dair kararı sayın başkan tarafından uygulamaya konulmayıp bekletiliyor. Yani bir imza bekliyor. Sayın başkandan beklentimiz, yaklaşık 4 milyon öğrencimizi ilgilendiren meclisin kararını uygulamaya koyacak bir imzayı atmasıdır" dedi.
'AK PARTİ TARAFINDAN HİZMETE SUNULAN PROJELER TEKRAR AÇILIYOR'
Göksu konuşmasında İBB yönetimi tarafından başlatılan 150 günde 150 projenin de AK Parti döneminde yapılan ve açılışları yapılmış olan projelerin sadece tabela ve boyası değiştirilerek yeniden açıldığını aktardı. Göksu konuya ilişkin konuşmasında, "Listede yer alıp, gerçekten proje olarak değerlendirilebilecek olanların tamamının AK Parti döneminde başlatılmış hatta birçoğunun bitmiş olduğu. AK Parti döneminde başlamış olan ve şu an gurur tablosu olarak sundukları bu projelerin tamamına bu başkanın geçmişte hayır oyu verdiği. Listenin büyük çoğunluğunun ise CHP'nin vizyonsuzluğunu ortaya koyan bakım-onarım, tamirat-tadilat, oda oda açılış gibi trajikomik işlerden oluştuğu" diye konuştu.