Öğrenci muafiyetine Ekrem İmamoğlu engeli! 150 gündür öğrencilerin toplu ulaşım zammından muafiyetini imzalamadı





ÖĞRENCİ ZAMMININ GERİ ÇEKİLMESİNE İMAMIOĞLU ENGELİ

Göksu ayrıca, Nisan ayında İBB yönetimi tarafından toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık zammın AK Parti ve MHP gruplarının oyçokluğu ile öğrencilerin muaf tutulmasına yönelik meclis kararını 150 gündür imzalamadığını aktardı. Göksu, "Bugün aynı zamanda 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ilk günü. Bütün çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini temenni ediyorum. Eğitim dönemimizin başında buradan sayın başkana bir çağrıda bulunuyorum. Hani kendisi sağda solda sadece algı yapmak için 'bir imza' deyip duruyor ya. Meclisimizin 150 gün önce abonman ücretlerine yapılan yüzde 40 zammın öğrenciler için uygulanmaması ve İETT'nin de aynı oranda sübvanse edilmesine dair kararı sayın başkan tarafından uygulamaya konulmayıp bekletiliyor. Yani bir imza bekliyor. Sayın başkandan beklentimiz, yaklaşık 4 milyon öğrencimizi ilgilendiren meclisin kararını uygulamaya koyacak bir imzayı atmasıdır" dedi.