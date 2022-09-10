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    • 10.09.2022 20:29
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    • 10.09.2022 20:29
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    Osmanlı Devleti'ni hedef alan Tunç Soyer, tepkilere cevap verdi! CHP’den de Soyer’e destek verildi

    İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti'ni hedef alan Tunç Soyer’e AK Parti ve MHP tepki göstermişti. Tunç Soyer, sosyal medya hesabından tepkilere yanıt verdi. CHP’li Gürsel Tekin ise Soyer’e destek verdi.

    Konuşmasında Osmanlı Devleti’ni hedef alan Tunç Soyer tepkilere yanıt verdi

    İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 9 Eylül kutlamalarında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuşmasında Osmanlı Devleti'ni hedef almış ve Yunanistan'ın adını bile anmamıştı.


    OSMANLI DEVLETİ'NE DİL UZATMIŞTI
    Soyer konuşmasında, "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi." ifadelerini kullanmıştı.


    AK PARTİ VE MHP'DEN TEPKİ
    Soyer'in Osmanlı Devleti'ni hedef alan skandal ifadelerine AK Parti ve MHP'den üst üste tepki geldi.


        "İFLAH OLMAZ BİR CAHİLLİK"
        Zehir zemberek sözlerle Soyer'e yüklenen Bahçeli, "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır." ifadelerini kullandı.


        "ŞUURSUZLUKTUR"
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti'mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de…


        TEPKİLERE CEVAP VERDİ
        Tunç Soyer, sosyal medya hesabından tepkilere cevap verdi. Soyer paylaşımında, "Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin! Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


            SOYER'İN SKANDAL İFADELERİNE CHP'DEN DESTEK
            İktidar olmaları halinde 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleriyle 6'lı masada kriz çıkartan CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin de Osmanlı Devleti'ni hedef alarak Soyer'e destek verdi. CHP'li Tekin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunç Soyer haklı. 100 yıl önce bu ülkeyi yönetenler saltanatları dışında bir şey düşünmediler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydiler. 9 Eylül'de İzmir kurtuldu. 21 Eylül'de Damat Ferit, 17 Kasım'da Vahdettin Avrupa'ya kaçtı. AKP niye alınıyor, neden rahatsız oluyor" dedi.

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