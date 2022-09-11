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    • 11.09.2022 18:26
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    • 11.09.2022 18:27
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    Bakan Varank’tan Tunç Soyer’e tepki: Yunanlıların temsilcisi gibi mi? Yoksa aziz Türk milletinin temsilcisi gibi mi konuştu?

    CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül kutlamalarındaki konuşmasında Osmanlı Devleti’ni hedef almış ve Yunanistan’ın adını bile anmamıştı. Hadsiz söylemleri sonrası büyük tepki toplayan Tunç Soyer, Nutuk’u kendine kalkan edinerek “Bunlar benim sözlerim değil, ben Nutuk’tan ilham aldım.” demişti. Bakan Mustafa Varank, Tunç Soyer’in haddini aşan konuşmasına, “Hiç Yunan demeden İzmir'in işgalden kurtuluşunu kutlayan Belediye Başkanı sizce; Söğüt'ü işgal edip Ertuğrul Gazi türbesini kurşunlayan Yunanlıların temsilcisi gibi mi? Yoksa zalim Yunanı denize döken aziz Türk milletinin temsilcisi gibi mi konuştu?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

    Bakan Varank’tan Osmanlı Devleti’ni hedef alan CHP’li Tunç Soyer’e tepki

    Geçtiğimiz günlerde İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 9 Eylül kutlamalarında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar." İfadeleriyle Osmanlı Devleti'ni hedef almış ve Yunanistan'ın adını bile anmamıştı.

    NUTUK'U KENDİNE KALKAN YAPTI
    Birçok kesimden büyük tepki gören Tunç Soyer, katıldığı bir canlı yayında Nutuk'u kendine kalkan edinerek, "Bunlar benim sözlerim değil, ben Nutuk'tan ilham aldım." demişti.

    "YUNAN TEMSİLCİSİ GİBİ..."
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bir hatırlatma yaparak Soyer'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

        Yunanlıların Ertuğrul Gazi türbesini kurşunladığına dair fotoğraflar paylaşan Bakan Varank takipçilerine, "Bu fotoğrafı dün çektim. Hiç Yunan demeden İzmir'in işgalden kurtuluşunu kutlayan Belediye Başkanı sizce; Söğüt'ü işgal edip Ertuğrul Gazi türbesini kurşunlayan Yunanlıların temsilcisi gibi mi? Yoksa zalim Yunanı denize döken aziz Türk milletinin temsilcisi gibi mi konuştu?" diyerek sorular yöneltti.

        OSMAN GAZİ TÜRBESİNİ DE TEKMELEMİŞLERDİ
        Bilecik Söğüt merkezde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi, Yunan işgalinde tahrip edilmiş, mezarı parçalanmakla kalınmamış bir de kurşunlanmıştı. Türbenin duvar ve pencerelerindeki kurşun izleri hâlâ duruyor. Ayrıca Yunan ordusu Bursa'yı işgal ettiği zaman ise başka bir hadise yaşandığı kulaktan kulağa halk arasında yayılmıştı. Yunan Yüzbaşı Sofoklis Venizelos, Bursa'nın işgalinin ardından Osman Gazi'nin türbesine gittiği ve sandukasını tekmeleyerek "Kalk da torunlarını kurtar ey Osman" dediği rivayet ediliyor.

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        Bakan Varank’tan Osmanlı Devleti’ni hedef alan CHP’li Tunç Soyer’e tepki
        Haberler Güncel Bakan Varank’tan Tunç Soyer’e tepki: Yunanlıların temsilcisi gibi mi? Yoksa aziz Türk milletinin temsilcisi gibi mi konuştu?
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