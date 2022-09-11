Geçtiğimiz günlerde İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 9 Eylül kutlamalarında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar." İfadeleriyle Osmanlı Devleti'ni hedef almış ve Yunanistan'ın adını bile anmamıştı.
NUTUK'U KENDİNE KALKAN YAPTI
Birçok kesimden büyük tepki gören Tunç Soyer, katıldığı bir canlı yayında Nutuk'u kendine kalkan edinerek, "Bunlar benim sözlerim değil, ben Nutuk'tan ilham aldım." demişti.
"YUNAN TEMSİLCİSİ GİBİ..."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bir hatırlatma yaparak Soyer'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.