OSMAN GAZİ TÜRBESİNİ DE TEKMELEMİŞLERDİ

Bilecik Söğüt merkezde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi, Yunan işgalinde tahrip edilmiş, mezarı parçalanmakla kalınmamış bir de kurşunlanmıştı. Türbenin duvar ve pencerelerindeki kurşun izleri hâlâ duruyor. Ayrıca Yunan ordusu Bursa'yı işgal ettiği zaman ise başka bir hadise yaşandığı kulaktan kulağa halk arasında yayılmıştı. Yunan Yüzbaşı Sofoklis Venizelos, Bursa'nın işgalinin ardından Osman Gazi'nin türbesine gittiği ve sandukasını tekmeleyerek "Kalk da torunlarını kurtar ey Osman" dediği rivayet ediliyor.

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