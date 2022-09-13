Başkan Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini bugün açıklayacak!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ayrıntıları bugün belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak projenin detaylarını açıklayacak. 20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretilirken, ilk kez tek seferde 250 bin konut yapılacak.
100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkânı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşa kendi işini kurma imkânı verilecek. Vatandaşa yüzde 10 peşinatla, 240 ay vadeyle ev sahibi olma imkanı sağlanırken; konut projesinde gençler, emekliler, şehit yakını ve gaziler ile engelliler için kontenjan ayrılacak.
EN AZ 100 BİN İSTİHDAM
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, proje ile 1 milyondan fazla vatandaşı güvenli konutlara taşıyacaklarını belirterek, "Hazine'nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle 1.5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250'den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız" ifadesini kullandı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Nebati, "Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık" diye yazdı.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK PROJESİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimiz yeni yuvalarına ve istihdam alanlarına kavuşacak" dedi.
Kurum, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında, 'Ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak!' sözlerinden hareketle başlayan sosyal konut seferberliğimiz bugün tam 1 milyon 170 bin sayısına ulaştı. Şimdi Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Gençlerimize, emeklilerimize, engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi ailelerimize yeni yuvalar armağan etmenin, yeni işyerleri kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız."
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinden ev almak isteyenlerin proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi, kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor.
Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve salı günü açıklanacak sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi.