Başkan Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini bugün açıklayacak!

100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkânı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşa kendi işini kurma imkânı verilecek. Vatandaşa yüzde 10 peşinatla, 240 ay vadeyle ev sahibi olma imkanı sağlanırken; konut projesinde gençler, emekliler, şehit yakını ve gaziler ile engelliler için kontenjan ayrılacak.

EN AZ 100 BİN İSTİHDAM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, proje ile 1 milyondan fazla vatandaşı güvenli konutlara taşıyacaklarını belirterek, "Hazine'nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle 1.5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250'den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Nebati, "Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık" diye yazdı.