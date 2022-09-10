Mesut Hakkı Caşın’dan Tunç Soyer’e olay sözler: Önce İzmir’i temizle her taraf leş gibi

Caşın'dan olay sözler | İZLE

Aynı Yunanlı 6 generali ile başbakanını idam ettirmiştir. İhanet ettikleri için kurşuna dizilirken tersten vurulmuştur. Bunları söylesene… Sen nasıl dil uzatırsın Osmanlıya bu nasıl kendini bilmezliktir.

İngiltere başbakanı kendi imparatoru için 'tarihin en büyük liderdir' diyor. Onun hatası yok muydu?

Osmanlı Devleti de bir devletti ve İlber Hoca'nın dediği gibi devletlerin en büyük zirvesiydi Türk milleti içerisinde.

Bütün coğrafyayı gördüm. Gitsin okusun İzmir'in tarihini. 1071'de Malazgirt'i almışız 10 sene sonra İzmir'i almışız. Sen bunları anlat.

"KABUL EDEMİYORUM. BENİM ATAMA DEDEME KİMSE SÖVEMEZ"

9 Eylül Üniversitesi'nde ben ders anlatırken sen neredeydin. Kendini bilmez sen nasıl Türk milletine hakaret edersin. Şerefli İzmir'e nasıl belediye başkanlığı yaparsın.

Orada Türk milletinin zaferini alkışlıyorlar. Sen atana dedene sövüyorsun. Kasıt vardır bunda. Savcının soruşturma açması lazım. Kimsenin Türk milletinin atasına dedesine sövme hakkı yoktur. Bu hakaretin ötesindedir.

Kabul edemiyorum. Benim atama dedeme kimse sövemez.

"SEN ÖNCE İZMİR'İ TEMİZLE"

Sen Türkiye Cumhuriyeti devletine ne yaptın. Ben görüyorum İzmir'in her tarafı leş gibi. Çöpler toplanmıyor. Vazifeni yapmıyorsun bir de kalkıyorsun Türk devletinin atasına sövüyorsun yazıklar olsun sana ya. Türk milleti hesabını sormayacak mı senden. Güzel İzmir ismi sen utanmıyor musun? Japon gelip çöp topluyor Kordon'dan bu İzmir için hakarettir. Sen önce İzmir'i temizle.

"BUNU TÜRK MİLLETİNİN VİCDANINA VE TÜRK SAVCILARINA BIRAKIYORUM"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı'nın devamıdır. Atatürk de Osmanlı subayıdır. Kast vardır bunda Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti siyasi kaste malzeme edilemez. Bunu Türk milletinin vicdanına ve Türk savcılarına bırakıyorum.