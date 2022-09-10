Mesut Hakkı Caşın’dan Tunç Soyer’e olay sözler: Önce İzmir’i temizle her taraf leş gibi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Osmanlı Devleti'ne hakaretler yağdırdı.
GAFLET VE HIYANET İÇİNDEYDİLER
Dün İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü için akşam saatlerinde Tarkan'ın konserinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şu skandal ifadeleri kullandı:
"100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar."
SOYER'E ÇOK SERT TEPKİ
A Haber ekranlarından yayınlanan Satır Arası programının konuğu olan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Osmanlıyı 'hıyanet'le suçlayan Tunç Soyer'e sert sözlerle yüklendi. Soyer'in bunları kasıtla söylediğini bildiren Mesut Hakkı Caşın, "Sen önce İzmir'i kurtar. Ben İzmirliyim Koca kafa. Ben İzmirliyim Eşrefpaşalıyım. Her tarafı b.k götürüyor ulan." dedi.
Caşın şunları söyledi:
MESUT HAKKI CAŞIN: HER TARAFI B.K GÖTÜRÜYOR ÖNCE İZMİR'İ TEMİZLE
Ulan İzmir Belediye Başkanı sen önce İzmir'i kurtar. Ben İzmirliyim Koca kafa. Ben İzmirliyim Eşrefpaşalıyım. Her tarafı b.k götürüyor ulan. Sen nasıl kalkarsın Türk'ün atasına söversin sen kimsin ulan. Orada 9 Eylül var Mustafa Kemal Atatürk var. Sen onu anlat Büyük zaferi anlat. Düşmanı nasıl kestik onu anlat. Atana sövme. Hambal bile olamaz bu. Bırak ki Belediye Başkanı olsun. Burada büyük bir zafer var. Türk milleti kendisini işgal eden emperyalizmi mağlup etmiştir. 180 bin kişi gelen Yunan işgal kuvvetlerini 120 bini ve İngiltere ile bütün emperyalistleri mağlup etmiştir. Unutmayalım ki; Mustafa Kemal 9 Eylül'de onları denize döktüğü zaman 5 bin askeri ile teslim olan komutanı da affetmiştir.
Aynı Yunanlı 6 generali ile başbakanını idam ettirmiştir. İhanet ettikleri için kurşuna dizilirken tersten vurulmuştur. Bunları söylesene… Sen nasıl dil uzatırsın Osmanlıya bu nasıl kendini bilmezliktir.
İngiltere başbakanı kendi imparatoru için 'tarihin en büyük liderdir' diyor. Onun hatası yok muydu?
Osmanlı Devleti de bir devletti ve İlber Hoca'nın dediği gibi devletlerin en büyük zirvesiydi Türk milleti içerisinde.
Bütün coğrafyayı gördüm. Gitsin okusun İzmir'in tarihini. 1071'de Malazgirt'i almışız 10 sene sonra İzmir'i almışız. Sen bunları anlat.
"KABUL EDEMİYORUM. BENİM ATAMA DEDEME KİMSE SÖVEMEZ"
9 Eylül Üniversitesi'nde ben ders anlatırken sen neredeydin. Kendini bilmez sen nasıl Türk milletine hakaret edersin. Şerefli İzmir'e nasıl belediye başkanlığı yaparsın.
Orada Türk milletinin zaferini alkışlıyorlar. Sen atana dedene sövüyorsun. Kasıt vardır bunda. Savcının soruşturma açması lazım. Kimsenin Türk milletinin atasına dedesine sövme hakkı yoktur. Bu hakaretin ötesindedir.
Kabul edemiyorum. Benim atama dedeme kimse sövemez.
"SEN ÖNCE İZMİR'İ TEMİZLE"
Sen Türkiye Cumhuriyeti devletine ne yaptın. Ben görüyorum İzmir'in her tarafı leş gibi. Çöpler toplanmıyor. Vazifeni yapmıyorsun bir de kalkıyorsun Türk devletinin atasına sövüyorsun yazıklar olsun sana ya. Türk milleti hesabını sormayacak mı senden. Güzel İzmir ismi sen utanmıyor musun? Japon gelip çöp topluyor Kordon'dan bu İzmir için hakarettir. Sen önce İzmir'i temizle.
"BUNU TÜRK MİLLETİNİN VİCDANINA VE TÜRK SAVCILARINA BIRAKIYORUM"
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı'nın devamıdır. Atatürk de Osmanlı subayıdır. Kast vardır bunda Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti siyasi kaste malzeme edilemez. Bunu Türk milletinin vicdanına ve Türk savcılarına bırakıyorum.