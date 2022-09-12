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AK Parti’den Sultan Vahdettin'i hedef alan CHP’li Tarık Balyalı’ya ayar!

AK Parti’den Sultan Vahdettin'i hedef alan CHP’li Tarık Balyalı’ya ayar!
12.09.2022 23:16 - Son Güncelleme: 12.09.2022 23:18

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İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı düşmanlığına arka çıkarak Sultan Vahdettin'i hakaret etti. Balyalı'nın bu hadsizliğine AK Parti'den sert tepki geldi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB Meclisinde “Vahdettin Haindir.” diye bağıranlardan daha büyük hain yoktur" ifadelerini kullandı. Göksu, "İngiliz sevdalısı kimmiş diye uzaklarda aramayın, Kahraman Balıkçısında İngiliz Büyükelçiyle kim yemekte buluşup kadeh tokuşturduysa ona bakın" dedi.

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