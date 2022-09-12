Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyonsuzluğu bir kez daha tescillendi! Sabiha Gökçen Havalimanı metrosuna kavuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uçak inmeyen yere havalimanı mı yapılır? Bu ne demek arkadaşlar Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer' dediği Sabiha Gökçen Havalimanı metroya kavuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında çalışmalar tamamlandı. Test sürüşüne katılan Bakan Adil Karaismailoğlu, metro hattının ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışının yapılacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Test sürüşü Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonu arasında gerçekleştirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonunda basın açıklaması yapan Bakan Karaismailoğlu, bütün dünya krizlerle boğuşurken, Türkiye'nin dört bir tarafında 5 bin tane şantiyede 700 bine yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin geleceği için emek verdiklerini söyledi.
Yatırımları artırarak devam ettirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Bugün de önemli bir yatırımımızın son aşamasına geldik. Bütün işlemlerimizi tamamladık. Biraz önce test sürüşlerimizi de yaptık. Gerekli incelemeleri de yaparak inşallah önümüzdeki sayılı günleri de geride bırakarak ekim ayı içerisinde Kadıköy-Kartal metro hattını devam ettirerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar metro konforunu İstanbullulara yaşatmanın gururunu, sevincini hep birlikte yaşıyoruz" dedi.