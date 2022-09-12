Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyonsuzluğu bir kez daha tescillendi! Sabiha Gökçen Havalimanı metrosuna kavuşuyor





KILIÇDAROĞLU'NUN UÇAK İNMİYOR DEDİĞİ SABİHA GÖKÇEN METROYA KAVUŞUYOR

Bakan Adil Karaismailoğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı, yıllar önce şu anki ana muhalefet partisi liderinin, 'Uçak inmeyen yere havalimanı mı yapılır? Sabiha Gökçen'e havalimanı yapmaktansa Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapın' diyen bir zihniyetin bugünkü gelmiş olduğu çelişkiyi gösteren en iyi örneklerden bir tanesi. Sabiha Gökçen Havalimanı, günlük 600'ün üzerindeki uçak sayısı ve 105 bin yolcuya hizmet eden dünyanın önde gelen havalimanlarından birisi haline geldi. Yaptığımız yaptırımlarla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı da İstanbul Havalimanı da Türkiye dünyaya hizmet vermeye ve hizmet kalitesini artırarak devam edecektir. Avrupa'daki havalimanları kaos yaşarken, Türkiye'deki havalimanlarında konfor yaşatan bütün çalışma arkadaşlarıma, işletmecilere, hava yolu şirketlerimize teşekkür ediyorum. Bu gururu, bu sevinci, bu kaliteyi, bu güveni bütün vatandaşlarımıza yansıttığı gibi bu örnek hizmeti de bütün dünyaya yansıtıyorlar. İstanbul Havalimanı, yine birçok karalamalar, iftiralar olmasına rağmen 75 milyon metrekarelik, ekonomik değeri sıfır olan bir alanda, devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 10 milyar avroluk bir yatırımla, bugün 200 bin kişinin istihdam edildiği ve günlük 230 bin yolcuya ev sahipliği yapan, günlük bin 400 tane uçağın iniş kalkışına ev sahipliği yapan dünyanın örnek gösterilen gıpta ile bakılan projelerinden bir tanesi haline geldi. Devletimizin kasasından bir kuruş harcamadığımız halde, işletme süresi boyunca da devletimize tam 26 milyar avroluk gelir sağlayacak" diye konuştu.