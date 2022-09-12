Osmanlı'ya nefret kusan CHP'li Tunç Soyer Halk TV'de 'Sultan Vahdettin' üzerinden el artırdı: Hırsızlar haramiler

İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de sunduğu programa katılan Soyer, yine Nutuk göndermesi yaptı. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ı överek Osmanlı'dan nefret etmediğini iddia etse de Sultan Vahdettin' üzerinden "Hırsızlar, haramiler" ifadeleriyle nefret kusmaya devam etti.

Soyer şunları söyledi:

"Osmanlı, Selçuklu bizim atamız. Sadece bir fikre inanan insanların ataları değil ki, hepimizin ataları ama Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi? Fatih Sultan Mehmet döneminin en vizyoner en karizmatik liderlerinden biri muazzam bir vizyonu var. Vahdettinle karşılaştırabilir misiniz? Vahdettin ki; Çanakkale geçilmez denmiş…