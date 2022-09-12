Osmanlı'ya nefret kusan CHP'li Tunç Soyer Halk TV'de 'Sultan Vahdettin' üzerinden el artırdı: Hırsızlar haramiler

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Osmanlı Devleti'ne hakaretler yağdırmayı sürdürüyor.
GAFLET VE HIYANET İÇİNDEYDİLER
9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü için akşam saatlerinde Tarkan'ın konserinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şu skandal ifadeleri kullandı:
"100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar."
Yunan'ı eleştirmeden Osmanlı'ya kin kusan Soyer'e büyük tepki yağdı.
'NUTUK' KILIFIYLA SIYRILMAYA ÇALIŞTI
Daha sonra Habertürk'e çıkan Soyer, Nutuk'tan ilham aldığını söyleyerek meseleden sıyrılmaya çalıştı.
HALK TV'DE EL ARTIRDI
Ancak eleştirilerden kurtulamayacan Soyer bugün CHP'nin kanalına çıkarak yeni bir algı oyunuyla el artırdı.
İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de sunduğu programa katılan Soyer, yine Nutuk göndermesi yaptı. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ı överek Osmanlı'dan nefret etmediğini iddia etse de Sultan Vahdettin' üzerinden "Hırsızlar, haramiler" ifadeleriyle nefret kusmaya devam etti.
Soyer şunları söyledi:
"Osmanlı, Selçuklu bizim atamız. Sadece bir fikre inanan insanların ataları değil ki, hepimizin ataları ama Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi? Fatih Sultan Mehmet döneminin en vizyoner en karizmatik liderlerinden biri muazzam bir vizyonu var. Vahdettinle karşılaştırabilir misiniz? Vahdettin ki; Çanakkale geçilmez denmiş…