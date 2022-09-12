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    • Güncel
    • 12.09.2022 11:32
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    • 12.09.2022 12:01
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    Osmanlı'ya nefret kusan CHP'li Tunç Soyer Halk TV'de 'Sultan Vahdettin' üzerinden el artırdı: Hırsızlar haramiler

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'ya ettiği hakaret ve 'hıyanet' suçlması büyük tepki çekti. Tunç Soyer katıldığı programda Nutuk'tan ilham aldığını söyleyerek meseleden sıyrılmaya çalıştı ancak Soyer'e tepkiler dinmedi. Bugün CHP'nin kanalı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına çıkan Soyer bu kez de algılara oynadı. Fatih Sultan Mehmet Han'ı kabullendiğini söyleyen Soyer Sultan Vahdettin üzerinden yine Osmanlı'ya kin kustu. Soyer, "Nihayet hayran olduğu İngiliz teknelerine binip kaçmışlar. Siz o atalarımızla bir tutabilir misiniz bu hırsızları, haramileri? Tutamazsınız." dedi.

    takvim.com.tr
    Kin kusmaya devam ediyor

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Osmanlı Devleti'ne hakaretler yağdırmayı sürdürüyor.

    GAFLET VE HIYANET İÇİNDEYDİLER
    9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü için akşam saatlerinde Tarkan'ın konserinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şu skandal ifadeleri kullandı:

    "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar."

    CHP'li Tunç Soyer Osmanlı'yı hedef aldı işgalci Yunan'ın adını dahi kullanmadı

    Yunan'ı eleştirmeden Osmanlı'ya kin kusan Soyer'e büyük tepki yağdı.

    'NUTUK' KILIFIYLA SIYRILMAYA ÇALIŞTI
    Daha sonra Habertürk'e çıkan Soyer, Nutuk'tan ilham aldığını söyleyerek meseleden sıyrılmaya çalıştı.

    HALK TV'DE EL ARTIRDI
    Ancak eleştirilerden kurtulamayacan Soyer bugün CHP'nin kanalına çıkarak yeni bir algı oyunuyla el artırdı.

    Soyer kusmaya devam etti | TIKLA İZLE

    İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de sunduğu programa katılan Soyer, yine Nutuk göndermesi yaptı. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ı överek Osmanlı'dan nefret etmediğini iddia etse de Sultan Vahdettin' üzerinden "Hırsızlar, haramiler" ifadeleriyle nefret kusmaya devam etti.

    Soyer şunları söyledi:

    "Osmanlı, Selçuklu bizim atamız. Sadece bir fikre inanan insanların ataları değil ki, hepimizin ataları ama Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi? Fatih Sultan Mehmet döneminin en vizyoner en karizmatik liderlerinden biri muazzam bir vizyonu var. Vahdettinle karşılaştırabilir misiniz? Vahdettin ki; Çanakkale geçilmez denmiş…

        "HIRSIZLAR HARAMİLER"
        Çanakkale'yi geçilir hale getirmiş bir kurşun sıkmadan işgal devletlerine Fatih Sultan Mehmet'in aldığı İstanbul'u teslim etmiş Sevr'le. Mustafa Kemal için idam fermanı çıkarmış suikastler düzenlemiş. Nihayet hayran olduğu İngiliz teknelerine binip kaçmışlar. Siz o atalarımızla bir tutabilir misiniz bu hırsızları, haramileri? Tutamazsınız."

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TUNÇ SOYER'E SERT TEPKİ: KÖKSÜZLERE KULAK ASMAYIN
        Öte yandan Başkan Erdoğan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada isim vermeden CHP'li Soyer'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Maziden atiye kurduğumuz köprünün bu kuşağın en donanımlı şekilde yerişmesini beka meselesi olarak görüyoruz. Sizi tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın. Bizi biz yapan değerlerimizle her zaman iftihar edin." ifadelerini kullandı:

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        Haberler Güncel Osmanlı'ya nefret kusan CHP'li Tunç Soyer Halk TV'de 'Sultan Vahdettin' üzerinden el artırdı: Hırsızlar haramiler
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