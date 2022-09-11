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    • 11.09.2022 18:37
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    • 11.09.2022 18:53
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    Ümit Özdağ'ın iftirasına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan çok sert tepki: FETÖ'nün oyuncağı zavallısın! Bir oy için her şeyi satarsın

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, polislerin promosyon parasının ENSAR, TÜRKEN, TÜRGEV gibi vakıflara bağış olarak verildiği iftirasını paylaşınca İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan sert tepki geldi. Çataklı, “Sen FETÖ’nün operasyonunun oyuncağı bir zavallısın! Bir oy için her şeyi satarsın, bu ülkenin itibarı, birikimi, kurumları dâhil!" dedi.

    Özdağ’ın iftirasına sert tepki: Her şeyi satarsın

    ENSAR, TÜRKEN, TÜRGEV gibi vakıflara polislerin promosyon parasının bağış olarak verildiği iftirasını paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından bununla ilgili bir paylaşım yaptı.

    Son dönemde ırkçı söylemleriyle bilinen Özdağ, sosyal medya hesabından "Bu doğru ise dünyayı başınıza yıkarız. Elinizi polisin onurundan ve cebinden çekin. Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Bu doğru ise bu parayı faizi ile polisimize vereceğiz" ifadelerini kullandı.

    "BİR OY İÇİN HER ŞEYİ SATARSIN"
    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Özdağ'ın bu iftira içeriğine sert tepki gösterdi. Çataklı resmi Twitter hesabından Özdağ'ın yazdıklarını alıntılayarak "Sen FETÖ'nün operasyonunun oyuncağı bir zavallısın!
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        Haberler Güncel Ümit Özdağ'ın iftirasına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan çok sert tepki: FETÖ'nün oyuncağı zavallısın! Bir oy için her şeyi satarsın
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