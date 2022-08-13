Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ mültecileri ve sığınmacıları hedef alarak yalan dolu iddialarla provokasyon peşinde koşuyor.
Defalarca kez ortaya attığı iddialar yalanlanan Özdağ aynı siyaseti izlemekten vaz geçmiyor.
ÜMİT ÖZDAĞ YİNE YALAN SÖYLEDİ
Özdağ son olarak Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Suriyeliler üzerinden algı operasyonu çekti.
Özdağ, "Gaziantep Karataş mahallesinde Kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor. Kız direniyor, arabaya tam bildirirken vatandaşlar müdahale ediyor.Yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor. Savcı tutukluyor." iddiasında bulundu.
GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL'DEN YANIT: NERESİNİ DÜZELTELİM?
Gaziantep Valisi Davut Gül, Özdağ'ın iddialarının yalan dolu olduğunu belirterek, "Neresini düzeltelim?" dedi.
Gül gerçekleri şu ifadelerle anlattı:
"Karataş değil Abdulhamit Han, Araçla değil yaya, Jandarma değil polis, Suriyeli/yabancı değil vatandaşımız, Savcı değil mahkeme. Neresini düzeltelim? Suç işleyen herkese cezası veriliyor. Münferit olaylar üzerinde gündem oluşturmak toplumsal barışımıza zarar veriyor!"
BİR TEPKİ DE İÇİŞLERİNDEN
Ümit Özdağ'ın provokasyon dolu paylaşımını İçişleri Bakanı İsmail Çataklı sert tepki gösterdi.
"SENİN YATACAK YERİN YOK!"
Çataklı, "Sen insan değilsin Ümit Özdağ, Senin yalanların yüzünden dün Bolu'da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi! Senin yatacak yerin yok!" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.