GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL'DEN YANIT: NERESİNİ DÜZELTELİM?

Gaziantep Valisi Davut Gül, Özdağ'ın iddialarının yalan dolu olduğunu belirterek, "Neresini düzeltelim?" dedi.

Gül gerçekleri şu ifadelerle anlattı:

"Karataş değil Abdulhamit Han, Araçla değil yaya, Jandarma değil polis, Suriyeli/yabancı değil vatandaşımız, Savcı değil mahkeme. Neresini düzeltelim? Suç işleyen herkese cezası veriliyor. Münferit olaylar üzerinde gündem oluşturmak toplumsal barışımıza zarar veriyor!"