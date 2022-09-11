Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı bakanlar ile görüştü: Tahıl sevkiyatı ve insani yardım masada





İNSANİ YARDIMLAR DEVAM EDECEK

Bakan Akar, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Akar, Ukrayna halkına sağlanan insani yardımların devam edeceğini bir kez daha vurguladı.



