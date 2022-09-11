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    • 11.09.2022 19:24
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı bakanlar ile görüştü: Tahıl sevkiyatı ve insani yardım masada

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ve Ukrayna Altyapı Bakanı ile görüştü. Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

    AJANSLAR
    Bakan Akar, Ukraynalı bakanlar ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.

    Görüşmede, Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.



    İNSANİ YARDIMLAR DEVAM EDECEK
    Bakan Akar, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

    Akar, Ukrayna halkına sağlanan insani yardımların devam edeceğini bir kez daha vurguladı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı bakanlar ile görüştü: Tahıl sevkiyatı ve insani yardım masada
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