Ümit Özdağ yalan doymuyor! Attığı iftiraya Çataklı'dan tam isabet tepki: Bir deliyi başımıza saldılar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ provokatif yalanlarına her gün bir yenisini ekliyor. Özdağ, 'Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL'yi Suriye'ye aktardı' paylaşımında bulundu. Gerçek dışı iddiaya valillikten yalanlama gelirken, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da sert tepki gösterdi.

"8 MİLYON TL'Yİ SURİYE'YE AKTARDI"

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Suriyeliler için yapılan briket ev paylaşımını alıntılayarak, 'Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 Milyon TL'yi Suriye'ye aktardı. Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlı İdlib'e yollayıp orada besleyecekler' yazdı.

GERÇEK DIŞI VE PRVOKASYON AMAÇLI

Ordu Valiliği'nce de yazılı açıklama yapılarak, Ümit Özdağ'ın paylaşımına cevap verdi.

Briket evler için valilikten gönderilen ödenek olmadığı kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Siyasi bir partinin Genel Başkanı bugün; 'Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL'yi Suriye'ye aktardı' yalanını ortaya atmıştır. Bu iddia tamamiyle gerçek dışı ve provakasyon amaçlıdır.

Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama sözkonusudur.

Hayırsever vatandaşların STK'lara yaptığı bağışlarla gerçekleşen projeye, ilimizdeki STK'lar ve hayırsever iş insanlarımız 2020 yılında 35 briket ev yapımı için toplam 210 bin TL bağış ile katkıda bulunmuştur.

BİR DELİYİ BAŞIMIZA SALDILAR

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da Özdağ'ın yalanına tepki gösterdi.

Çataklı, "Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. Hayırlısı Allah'tan. Ümit Özdağ'ın bitmek bilmeyen, koskoca yeni yalanına Ordu Valiliğimizin cevabı." paylaşımında bulundu.

ZAVALLI!

Daha sonra Özdağ'ın yeni paylaşımına cevap veren Çataklı "Vatansever bürokratların senin için tespitleri var. Önce bir yalan atar, sonra o yalana herkesten çok inanır, gerçekten oluyor zanneder diyorlar. Zavallı!" ifadelerini kulandı.